Золото Магучих на ЧЕ, украинские биатлонисты на подиуме КМ, победа Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 марта.

1A. Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано

Ворота хозяев поля защищал Андрей Лунин

1B. Коваленко против Довбика. Рома с минимальным счетом одолела Эмполи

Гости добыли победу благодаря голу, забитому на 23-й секунде

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ

Вингер сборной Коста-Рики присоединился к украинскому клубу

2B. Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого

Игроком львовского клуба, вероятно, станет Фабиано Родригес Перейра

2C. Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ

Руслан Нещерет и Георгий Ермаков будут тренироваться с национальной командой до приезда легионеров

3A. Ястремская разгромно проиграла Свентек в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс

Даяна в двух сетах уступила Иге, получив в первой партии баранку

3B. Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала

Марта разобралась с Кэролайн Доулхайд в 3-м раунде тысячника в США

3C. Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал супертурнира в Индиан-Уэллс

Украинка и София Кенин на супертай-брейке одолели китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань

3D. Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала

4A. Раздельное решение. Украинец Хегай уступил американцу в главном бою вечера

Рейтинговый бой в полулегком весе состоялся в Лонг-Бич (Калифорния)

4B. Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю

5A. Бой вечера? Гейджи одолел азербайджанца в зрелищном противостоянии

Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 313

5B. Алекс Перейра потерял титул в главном поединке UFC 313 в Лас-Вегасе

Бразильский боец проводил четвертую защиту титула в полутяжелом весе

6A. Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ

Фортуна улыбнулась национальной команде в городке Нове Место

6B. Могли стать круговыми. Украина финишировала 17-й в женской эстафете КМ

Национальная команда трижды отправлялась на штрафной круг

7A. Победный прыжок. Чепурный взял золото на этапе Кубка мира в Баку

Украинский гимнаст проводит отличный сезон на международной арене

7B. Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении

Украинская спортсменка уверенно победила на соревнованиях в Апелдорне

8. У чемпиона проблемы. Кременчуг обыграл Сокол в матче плей-офф

Кременчуг взял две выездные победы

9A. Золото и медальный юбилей Украины. Как прошел 3 день легкоатлетического ЧЕ

Олег Дорощук принес Украине золото с рядом исторических достижений

9B. Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ

Украина завершила Евро двумя золотыми наградами

10A. Шахтер без победы, Колос без тренера, Шастал без тормозов

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Как спаситель стал скрягой. Рэтклифф теряет деньги в МЮ и хочет экономить

Спустя год после прихода сэра Джима к руководству «красными дьяволами» ситуация не улучшилась

10C. Всухую 10:0. Нил Робертсон разгромил Бингема в финале турнира в Гонконге

Австралийский спортсмен выиграл World Grand Prix и завоевал 25-й титул

10D. Франция впереди всех, подарок для украинцев и первые глобусы

Блогер Sport.ua Евгения Антонова подводит итоги последних классических эстафет текущего сезона