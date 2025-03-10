Золото Магучих на ЧЕ, украинские биатлонисты на подиуме КМ, победа Реала
Главные новости за 9 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 марта.
1A. Как сыграл Лунин? Реал дома не без проблем одолел Райо Вальекано
Ворота хозяев поля защищал Андрей Лунин
1B. Коваленко против Довбика. Рома с минимальным счетом одолела Эмполи
Гости добыли победу благодаря голу, забитому на 23-й секунде
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Сплав молодости и опыта. Беннетт стал игроком ЛНЗ
Вингер сборной Коста-Рики присоединился к украинскому клубу
2B. Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Игроком львовского клуба, вероятно, станет Фабиано Родригес Перейра
2C. Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Руслан Нещерет и Георгий Ермаков будут тренироваться с национальной командой до приезда легионеров
3A. Ястремская разгромно проиграла Свентек в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Даяна в двух сетах уступила Иге, получив в первой партии баранку
3B. Костюк одолела вторую американку в Индиан-Уэллс и вышла в 1/8 финала
Марта разобралась с Кэролайн Доулхайд в 3-м раунде тысячника в США
3C. Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал супертурнира в Индиан-Уэллс
Украинка и София Кенин на супертай-брейке одолели китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань
3D. Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала
4A. Раздельное решение. Украинец Хегай уступил американцу в главном бою вечера
Рейтинговый бой в полулегком весе состоялся в Лонг-Бич (Калифорния)
4B. Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю
5A. Бой вечера? Гейджи одолел азербайджанца в зрелищном противостоянии
Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 313
5B. Алекс Перейра потерял титул в главном поединке UFC 313 в Лас-Вегасе
Бразильский боец проводил четвертую защиту титула в полутяжелом весе
6A. Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Фортуна улыбнулась национальной команде в городке Нове Место
6B. Могли стать круговыми. Украина финишировала 17-й в женской эстафете КМ
Национальная команда трижды отправлялась на штрафной круг
7A. Победный прыжок. Чепурный взял золото на этапе Кубка мира в Баку
Украинский гимнаст проводит отличный сезон на международной арене
7B. Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Украинская спортсменка уверенно победила на соревнованиях в Апелдорне
8. У чемпиона проблемы. Кременчуг обыграл Сокол в матче плей-офф
Кременчуг взял две выездные победы
9A. Золото и медальный юбилей Украины. Как прошел 3 день легкоатлетического ЧЕ
Олег Дорощук принес Украине золото с рядом исторических достижений
9B. Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Украина завершила Евро двумя золотыми наградами
10A. Шахтер без победы, Колос без тренера, Шастал без тормозов
Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
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Блогер Sport.ua Евгения Антонова подводит итоги последних классических эстафет текущего сезона
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