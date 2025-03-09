Шахтер без победы, Колос без тренера, Шастал без тормозов

В непростом поединке против ЛНЗ динамовцы вырвали победу на последних минутах встречи. В матче тура «Шахтер» не смог одолеть «Кривбасс». После поражения от «Александрии» тренерский штаб «Колоса» во главе с Поздеевым отправлен в отставку. В матче между «Левым берегом» и «Вересом» был забит один из самых красивых голов чемпионата.

Нули тура

Сухо, но совсем некомфортно. «Ворскла» и «Карпаты» расписали отнюдь не боевую ничью. Главный итог этого поединка – он завершился. Завершился и без забитых мячей, и без запоминающихся моментов. Однако в итоге обе команды получили по очку. Вряд ли заслуженному.

Встреча тура

Они не виделись слишком долго – «Черноморец» и одиннадцатиметровые удары в пользу одесситов. И вот лишь за десять туров до финиша сезона в пользу «моряков» назначили пенальти. Случилось это в поединке против «Полесья». Янаков четко исполнил судейский приговор. Только вот пользы от этого четкого исполнения было немного: подопечные Александра Бабича все равно проиграли.

Автогол тура

Сложно сказать, с каким счетом завершился бы поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Динамо», если бы гостям не помог «самострел». До предпоследней минуты основного времени второго тайма счет держался ничейным – 1:1. Лидер чемпионата бросил все силы для того, чтобы вырвать победу. И был за это вознагражден. Хотя и довольно странным способом. Бражко пробил из-за пределов штрафной, и его удар вряд ли бы оказался результативным, если бы не защитник «аграриев» Путря, подкорректировавший мяч в свои ворота.

Недовольство тура

После проигранного на последних минутах поединка против «Динамо» главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук не скрывал своего разочарования: «Мы недовольны результатом игры. Нам удалось многое во втором тайме, но нужно сказать о реализации, ведь мы могли забить еще и рассчитывать на победу. Автогол Путри – несчастный случай. Такое бывает. И если уж говорить о каком-то счастье, то сегодня его в Черкассах и окрестностях не было».

Матч тура

На «Арене Львов» встретились все еще действующий чемпион и все еще действующий бронзовый призер. В этот раз «Кривбасс» был похож на себя самого, а не на ту команду, которая в минувшем туре без шансов проиграла «Ингульцу». В свою очередь, «Шахтер» был мало похож на команду, которая в минувшем туре разгромила «Александрию». Подопечные Юрия Вернидуба первыми открыли счет: вначале второй половины встречи отличился Мендоза. Спустя десять минут подопечные Марино Пушича счет сравняли усилиями Бондаренко. На большее их не хватило.

Джокер тура

Тот момент, когда нужно сказать, что тренер угадал с заменой. На 65 минуте матча против «Кривбасса» наставник «горняков» Марино Пушич вместо Валерия Бондаря выпустил на поле Артема Бондаренко. И уже через две минуты Артем отличился взятием ворот. Но вот достигнуть большего в той игре ни Бондаренко, ни его партнерам не удалось.

Футболки тура

В преддверии поединка против «Кривбасса» футболисты «Шахтера» почтили память наших героев, погибших на войне против рашизма. Дончане вышли на матч в символических футболках, на которых были написаны имена или позывные воинов, отдавших свои жизни за Украину.

Слова тура

После неудачного результата в минувшем туре наставник «Динамо» Александр Шовковский жаловался на состояние поля. Теперь эстафету с его рук подхватил и главный тренер «Шахтера» Марино Пушич: «Считаю, что мы сегодня сыграли хороший матч в тяжелых условиях, потому что, признаюсь, поле было ужасным. Но имеем, что имеем. И в таких условиях мы прекрасно выступили: создали много ситуаций, чтобы забить и, по моему мнению, заслуживали победить. Но иногда такое случается, если ты не реализуешь возможность. У соперника на самом деле был один момент, который возник из ничего. Я считаю, что мы полностью контролировали игру, были единственной командой, которая пыталась играть и победить. К сожалению, футбол – это иногда несправедливая игра, и мы это увидели в этот вечер, почувствовали, но такие обстоятельства».

Гол тура

Матч «Левого берега» и «Вереса» вряд ли можно назвать зрелищным, однако один момент в этом поединке тянет на приставку «супер». В начале второго тайма атакующий полузащитник «аистов» Дмитрий Шастал воспользовался ошибкой голкипера гостей Андрея Кожухаря, неточно выбившего мяч, и отправил футбольный снаряд в ворота. Практически с центра поля.

Отставка тура

Если долго мучиться, не обязательно что-нибудь получится. Доказано «Колосом». В который раз уже доказано. Ковалевская команда после «эпохи Костышина» демонстрирует скучный футбол, едва сводя турнирные концы с концами. После поражения от «Александрии» весь тренерский штаб «аграриев», во главе с Александром Поздеевым, был отправлен в отставку. Об этом сообщил сам уже бывший наставник ковалевцев.

Болельщик тура

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков присутствовал на поединке «Колоса» и «Александрии». Под его пристальным вниманием ковалевцы уступили, а их тренеру Александру Поздееву указали на дверь. Может, следующим наставником «аграриев» станет именно Петраков?

Дубль тура

Героем матча «Заря» - «Оболонь» стал полузащитник луганской команды Мичин. На счету Петара – два гола. Сначала он отличился под занавес первого тайма, а затем – в середине второй половины встречи. Этого задела луганской команде хватило на итоговую победу.

Развязка тура

Нуднейший поединок между «Ингульцом» и «Рухом» тянулся к нулевой ничьей. Наверняка игра бы так и завершилась в сухую ничью, если бы не ошибка на 90+9 минуте голкипера номинальных хозяев Паламарчука. Вратарь «Ингульца» ошибся на перехвате, и Притула забивал уже в пустые ворота.

Символическая сборная тура: Клищук - Вивчаренко, Романчук, Семенов, Тронтель - Андриевский, Шепелев, Мичин, Гуцуляк, Шастал – Батиста.