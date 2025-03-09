Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как спаситель стал скрягой. Рэтклифф теряет деньги в МЮ и хочет экономить
Англия
09 марта 2025, 13:59 |
166
1

Как спаситель стал скрягой. Рэтклифф теряет деньги в МЮ и хочет экономить

Спустя год после прихода сэра Джима к руководству «красными дьяволами» ситуация не улучшилась

09 марта 2025, 13:59 |
166
1
Как спаситель стал скрягой. Рэтклифф теряет деньги в МЮ и хочет экономить
bbc.com. Джим Рэтклифф

«Манчестер Юнайтед», как минимум с того момента, когда владельцами клуба стала американская семейка Глейзеров, стал объектом для насмешек и нещадной критики как в прессе, так и среди болельщиков. Самый титулованный клуб Англии в последние годы является одним из очевидных неудачников в Премьер-лиге, а мечты фанатов «красных дьяволов» об очередном чемпионстве, видимо, вскоре обрастут таким же слоем пыли, как и когда-то тридцатилетние чаяния их коллег, поддерживающих «Ливерпуль».

Все могло измениться в феврале минувшего года. По крайней мере, так казалось в тот момент, когда один из самых богатых людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф стал миноритарным акционером МЮ, попутно согласовав с Глейзерами вопрос получения полного контроля над такой важной сферой деятельности клуба как спортивная. По сути, в руках Рэтклиффа и его команды советников оказалась «святая святых» для любого футбольного клуба – вопросы назначения главного тренера, покупки и продажи футболистов, принципы и стратегия развития молодых талантов академии и т.п.

Глейзерам часто предъявляли претензию, что те ни капли не интересуются футболом, а стремятся делать МЮ максимально экономически выгодным проектом, наживаясь на этом. Рэтклифф, который с детства является поклонником «красных дьяволов», очень быстро показался фанатам команды «своим», и его в целом приняли с теплотой.

До прихода в «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф успел сколотить огромное состояние. Он родился в Манчестере в семье с довольно скромным достатком, а колоссальные деньги сумел заработать в химической промышленности, став основателем британской международной группы Ineos. Несмотря на свою любовь к футболу, Рэтклифф является более чем прагматичным бизнесменом, а одним из его наиболее известных высказывания является следующее: «Ненавижу терять деньги».

Однако с приходом в руководство МЮ в начале 2024-го Рэтклифф только и делает, что теряет деньги. И не просто деньги, а большие деньги. Несмотря на то, что он является миноритарным партнером, он несет основную ответственность за управление клубом. В какой-то степени неудачи с «красными дьяволами» сказались и на оценке состояния сэра Джима, который в The Sunday Times Rich List 2024 опустился аж на четвертую строчку среди главных богатеев Великобритании, хотя годом ранее занимал вторую позицию.

Рэтклифф успел заслужить славу великолепного менеджера. Благодаря этому у фанатов «Манчестер Юнайтед» возникли ожидания, что с новым миноритарным владельцем, ответственным за спортивное направление деятельности клуба, манкунианцы начнут выбираться из кризиса, но с тех пор прошло уже чуть более года, а МЮ, есть ощущение, наоборот, скатывается все глубже и глубже в яму, занимая, в частности, прямо сейчас лишь 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и успев вылететь из Кубка Англии от «Фулхэма» уже на стадии 1/8 финала.

Впрочем, ключевые проблемы «Манчестер Юнайтед» выходят далеко за пределы футбольного поля. В декабре минувшего года сообщалось, что долги клуба достигли отметки в 700 миллионов фунтов стерлингов, а в балансовых ведомостях «красных дьяволов» за сезон-2024/25 куда больше показателей выделены красным цветом, что свидетельствует о проблемах…

Столкнувшись с такой ситуацией, клуб под руководством Рэтклиффа начал активно сокращать расходы. В 2024 году было уволено 250 сотрудников, и в ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие увольнения – от 150 до 200 человек.

Рэтклифф, которого многие считали едва ли не спасителем, надеясь на его щедрость и многомиллиардное состояние, внезапно превратился в скрягу, который очень придирчиво начал относиться ко всем, казалось бы, даже отнюдь не самым значительным, расходам клуба. С начала сезона клуб повысил цены на билеты для своих членов, отменил скидки для пенсионеров и детей и даже увеличил стоимость парковки для людей с ограниченными возможностями на «Олд Траффорд».

Под Рождество-2024 сотрудники «Манчестер Юнайтед» внезапно для себя узнали, что не получат традиционной годовой премии, а еще для некоторых из них была отменена надбавка для оплаты проживания, устанавливавшаяся для тех, кто не имеет своего жилья неподалеку от основного места работы и де-факто приравнивался к иногороднему.

«Под нож» Рэтклиффа угодили даже клубные легенды. В частности, в октябре минувшего года «Манчестер Юнайтед» внезапно разорвал контракт с легендарным коучем прошлых лет Алексом Фергюсоном, исполнявшим функции глобального посла «красных дьяволов». Но шотландец не оказался единственным, на ком решили сэкономить: такие экс-игроки МЮ как Энди Коул, Брайан Робсон и Денис Ирвин, пускай и остались послами клуба, но на существенно меньших зарплатах.

Сам Рэтклифф считает подобные действия более чем разумными, и настаивает на продолжении сокращения «чрезмерных расходов». В частности, буквально на днях появилась информация о том, что руководство МЮ собирается расторгнуть договор аренды по своему лондонскому офису, так как считает его «слишком дорогим».

Известно, что МЮ переехал в столичное здание Kensington Building менее двух лет назад после истечения 10-летнего договора аренды другого офисного здания в Мейфэре, но поскольку Рэтклифф решил, что подавляющее большинство сотрудников клуба должно базироваться в Манчестере, помещение площадью в 7 тысяч квадратных метров было сочтено слишком большим и дорогим для клуба в плане дальнейшего содержания.

Советники Рэтклиффа всецело поддерживают такие решения своего босса. В частности, еще в конце февраля генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада заявил, что клуб не может жить, регулярно неся финансовые убытки, а потому просто обязан идти на сокращение расходов.

«Мы теряем деньги уже пять лет. Так продолжаться дальше просто не может. Наши два главных приоритета как клуба – обеспечить успех на поле для наших болельщиков и улучшить наши возможности. Мы не сможем инвестировать в эти цели, если продолжим терпеть убытки», – заявил Беррада.

Что ж, кажется, что симптомы влюбленности, существовавшей поначалу между фанатами клуба и сэром Джимом Рэтклиффом, постепенно сходят на нет. Болельщики «Юнайтед» с каждым днем все отчетливее и отчетливее осознают, что новый миноритарный владелец клуба, пускай и не будет стремиться выкачивать из него максимум, но и не станет для проекта пресловутым «sugar daddy» – человеком, готовым вливать практически безграничные средства в клуб без явного стремления получать финансовую отдачу.

Что же касается надежд самого Рэтклиффа, то здесь, кажется, у сэра Джима остается не так много пространства для маневра. Фактически, ключевая ставка сейчас для МЮ должна делаться на победу в Лиге Европы. Только так можно будет спасти сезон в спортивном и финансовом плане, ведь выигрыш второго по значимости турнира европейского континента, прежде всего, позволит «красным дьяволам» вернуться в Лигу чемпионов на сезон-2025/26, а это означает поступление дополнительных как минимум 50-60 миллионов евро в виде призовых и спонсорских, которые, возможно, позволят клубу чуть отряхнуться от прежних неудач и вернуться на победный путь. Ну, или хотя бы – дадут возможность оплатить услуги дератизации, избавив легендарный «Олд Траффорд» от надоедливых грызунов, а то экономия в клубе доходит уже до реального маразма…

По теме:
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу
Все решено. Суперзвезда Манчестер Юнайтед переберется в Мадрид
статьи эксклюзив Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Футбол | 08 марта 2025, 17:20 16
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания

Алексею Шубину 5 апреля должно было исполниться 50 лет

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09 марта 2025, 08:00 5
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю

Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Футбол | 09.03.2025, 06:23
Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09.03.2025, 09:10
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Футбол | 09.03.2025, 13:27
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
чудес не бывает, команда очень зашлакована. Надо или делать ставку на молодежь из академии, либо искать деньги на траснферы. Только не на такие, как покупка Доргу.
Самое глупое в этой ситуации, это уволить Аморима.
Нужен топовый форвард, центральный защитник и креативный игрок в опорную зону.
с такими кадрами как Линделеф, Эриксен, Магвайр, Шоу и т.п. в АПЛ ничего не выиграешь.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
08.03.2025, 02:25
Другие виды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
08.03.2025, 09:54 5
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем