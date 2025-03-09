Как спаситель стал скрягой. Рэтклифф теряет деньги в МЮ и хочет экономить

«Манчестер Юнайтед», как минимум с того момента, когда владельцами клуба стала американская семейка Глейзеров, стал объектом для насмешек и нещадной критики как в прессе, так и среди болельщиков. Самый титулованный клуб Англии в последние годы является одним из очевидных неудачников в Премьер-лиге, а мечты фанатов «красных дьяволов» об очередном чемпионстве, видимо, вскоре обрастут таким же слоем пыли, как и когда-то тридцатилетние чаяния их коллег, поддерживающих «Ливерпуль».

Все могло измениться в феврале минувшего года. По крайней мере, так казалось в тот момент, когда один из самых богатых людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф стал миноритарным акционером МЮ, попутно согласовав с Глейзерами вопрос получения полного контроля над такой важной сферой деятельности клуба как спортивная. По сути, в руках Рэтклиффа и его команды советников оказалась «святая святых» для любого футбольного клуба – вопросы назначения главного тренера, покупки и продажи футболистов, принципы и стратегия развития молодых талантов академии и т.п.

Глейзерам часто предъявляли претензию, что те ни капли не интересуются футболом, а стремятся делать МЮ максимально экономически выгодным проектом, наживаясь на этом. Рэтклифф, который с детства является поклонником «красных дьяволов», очень быстро показался фанатам команды «своим», и его в целом приняли с теплотой.

До прихода в «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф успел сколотить огромное состояние. Он родился в Манчестере в семье с довольно скромным достатком, а колоссальные деньги сумел заработать в химической промышленности, став основателем британской международной группы Ineos. Несмотря на свою любовь к футболу, Рэтклифф является более чем прагматичным бизнесменом, а одним из его наиболее известных высказывания является следующее: «Ненавижу терять деньги».

Однако с приходом в руководство МЮ в начале 2024-го Рэтклифф только и делает, что теряет деньги. И не просто деньги, а большие деньги. Несмотря на то, что он является миноритарным партнером, он несет основную ответственность за управление клубом. В какой-то степени неудачи с «красными дьяволами» сказались и на оценке состояния сэра Джима, который в The Sunday Times Rich List 2024 опустился аж на четвертую строчку среди главных богатеев Великобритании, хотя годом ранее занимал вторую позицию.

Рэтклифф успел заслужить славу великолепного менеджера. Благодаря этому у фанатов «Манчестер Юнайтед» возникли ожидания, что с новым миноритарным владельцем, ответственным за спортивное направление деятельности клуба, манкунианцы начнут выбираться из кризиса, но с тех пор прошло уже чуть более года, а МЮ, есть ощущение, наоборот, скатывается все глубже и глубже в яму, занимая, в частности, прямо сейчас лишь 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и успев вылететь из Кубка Англии от «Фулхэма» уже на стадии 1/8 финала.

Впрочем, ключевые проблемы «Манчестер Юнайтед» выходят далеко за пределы футбольного поля. В декабре минувшего года сообщалось, что долги клуба достигли отметки в 700 миллионов фунтов стерлингов, а в балансовых ведомостях «красных дьяволов» за сезон-2024/25 куда больше показателей выделены красным цветом, что свидетельствует о проблемах…

Столкнувшись с такой ситуацией, клуб под руководством Рэтклиффа начал активно сокращать расходы. В 2024 году было уволено 250 сотрудников, и в ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие увольнения – от 150 до 200 человек.

Рэтклифф, которого многие считали едва ли не спасителем, надеясь на его щедрость и многомиллиардное состояние, внезапно превратился в скрягу, который очень придирчиво начал относиться ко всем, казалось бы, даже отнюдь не самым значительным, расходам клуба. С начала сезона клуб повысил цены на билеты для своих членов, отменил скидки для пенсионеров и детей и даже увеличил стоимость парковки для людей с ограниченными возможностями на «Олд Траффорд».

Под Рождество-2024 сотрудники «Манчестер Юнайтед» внезапно для себя узнали, что не получат традиционной годовой премии, а еще для некоторых из них была отменена надбавка для оплаты проживания, устанавливавшаяся для тех, кто не имеет своего жилья неподалеку от основного места работы и де-факто приравнивался к иногороднему.

«Под нож» Рэтклиффа угодили даже клубные легенды. В частности, в октябре минувшего года «Манчестер Юнайтед» внезапно разорвал контракт с легендарным коучем прошлых лет Алексом Фергюсоном, исполнявшим функции глобального посла «красных дьяволов». Но шотландец не оказался единственным, на ком решили сэкономить: такие экс-игроки МЮ как Энди Коул, Брайан Робсон и Денис Ирвин, пускай и остались послами клуба, но на существенно меньших зарплатах.

Сам Рэтклифф считает подобные действия более чем разумными, и настаивает на продолжении сокращения «чрезмерных расходов». В частности, буквально на днях появилась информация о том, что руководство МЮ собирается расторгнуть договор аренды по своему лондонскому офису, так как считает его «слишком дорогим».

Известно, что МЮ переехал в столичное здание Kensington Building менее двух лет назад после истечения 10-летнего договора аренды другого офисного здания в Мейфэре, но поскольку Рэтклифф решил, что подавляющее большинство сотрудников клуба должно базироваться в Манчестере, помещение площадью в 7 тысяч квадратных метров было сочтено слишком большим и дорогим для клуба в плане дальнейшего содержания.

Советники Рэтклиффа всецело поддерживают такие решения своего босса. В частности, еще в конце февраля генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада заявил, что клуб не может жить, регулярно неся финансовые убытки, а потому просто обязан идти на сокращение расходов.

«Мы теряем деньги уже пять лет. Так продолжаться дальше просто не может. Наши два главных приоритета как клуба – обеспечить успех на поле для наших болельщиков и улучшить наши возможности. Мы не сможем инвестировать в эти цели, если продолжим терпеть убытки», – заявил Беррада.

Что ж, кажется, что симптомы влюбленности, существовавшей поначалу между фанатами клуба и сэром Джимом Рэтклиффом, постепенно сходят на нет. Болельщики «Юнайтед» с каждым днем все отчетливее и отчетливее осознают, что новый миноритарный владелец клуба, пускай и не будет стремиться выкачивать из него максимум, но и не станет для проекта пресловутым «sugar daddy» – человеком, готовым вливать практически безграничные средства в клуб без явного стремления получать финансовую отдачу.

Что же касается надежд самого Рэтклиффа, то здесь, кажется, у сэра Джима остается не так много пространства для маневра. Фактически, ключевая ставка сейчас для МЮ должна делаться на победу в Лиге Европы. Только так можно будет спасти сезон в спортивном и финансовом плане, ведь выигрыш второго по значимости турнира европейского континента, прежде всего, позволит «красным дьяволам» вернуться в Лигу чемпионов на сезон-2025/26, а это означает поступление дополнительных как минимум 50-60 миллионов евро в виде призовых и спонсорских, которые, возможно, позволят клубу чуть отряхнуться от прежних неудач и вернуться на победный путь. Ну, или хотя бы – дадут возможность оплатить услуги дератизации, избавив легендарный «Олд Траффорд» от надоедливых грызунов, а то экономия в клубе доходит уже до реального маразма…