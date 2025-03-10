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  4. Сидорчук вышел на поле впервые за месяц, Вестерло одолел Андерлехт
Бельгия
10 марта 2025, 09:39 |
112
0

Сидорчук вышел на поле впервые за месяц, Вестерло одолел Андерлехт

9 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Бельгии

10 марта 2025, 09:39 |
112
0
Сидорчук вышел на поле впервые за месяц, Вестерло одолел Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine. Вестерло – Андерлехт

В матче 29-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» одолел «Андерлехт» со счетом 2:0 – все голы были забиты в первом тайме.

Украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 81-й минуте. Это первое появление футболиста на поле за последний месяц.

В текущем сезоне Сидорчук провел десять матчей в чемпионате, где отметился одной результативной передачей. «Вестерло» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 29-й тур. 9 марта

Вестерло – Андерлехт – 2:0
Голы: Фриган, 2, Гасполат, 22

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:3
Голы: Диаките, 57 – Ванакен, 26, Хутгла, 34, 36

Антверпен – Гент – 0:1
Гол: Омгба, 83

Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 3:0
Голы: Эммануэль, 20, 55, Иванович, 82

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 29 20 5 4 53 - 32 65
2 Брюгге 29 16 8 5 61 - 34 56
3 Юнион Сент-Жилуаз 29 15 10 4 48 - 23 55
4 Андерлехт 29 14 6 9 47 - 27 48
5 Антверпен 29 12 9 8 47 - 32 45
6 Гент 29 11 12 6 40 - 31 45
7 Стандард 29 10 8 11 22 - 35 38
8 Шарлеруа 29 10 7 12 34 - 32 37
9 Мехелен 29 9 8 12 43 - 39 35
10 Вестерло 29 9 7 13 48 - 48 34
11 Ауд-Хеверле 29 7 13 9 25 - 31 34
12 Дендер 29 8 8 13 32 - 49 32
13 Серкль Брюгге 29 7 11 11 29 - 41 32
14 Сент-Трюйден 29 7 10 12 39 - 53 31
15 Кортрейк 29 6 5 18 26 - 54 23
16 Беерсхот 29 3 9 17 25 - 58 18
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Андерлехт Брюгге Серкль Брюгге Антверпен Гент Стандард Ферран Хутгла Ханс Ванакен Юнион Сен-Жилуаз
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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