Сидорчук вышел на поле впервые за месяц, Вестерло одолел Андерлехт
9 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Бельгии
В матче 29-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» одолел «Андерлехт» со счетом 2:0 – все голы были забиты в первом тайме.
Украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 81-й минуте. Это первое появление футболиста на поле за последний месяц.
В текущем сезоне Сидорчук провел десять матчей в чемпионате, где отметился одной результативной передачей. «Вестерло» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.
Чемпионат Бельгии, 29-й тур. 9 марта
Вестерло – Андерлехт – 2:0
Голы: Фриган, 2, Гасполат, 22
Серкль Брюгге – Брюгге – 1:3
Голы: Диаките, 57 – Ванакен, 26, Хутгла, 34, 36
Антверпен – Гент – 0:1
Гол: Омгба, 83
Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 3:0
Голы: Эммануэль, 20, 55, Иванович, 82
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|29
|20
|5
|4
|53 - 32
|65
|2
|Брюгге
|29
|16
|8
|5
|61 - 34
|56
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|29
|15
|10
|4
|48 - 23
|55
|4
|Андерлехт
|29
|14
|6
|9
|47 - 27
|48
|5
|Антверпен
|29
|12
|9
|8
|47 - 32
|45
|6
|Гент
|29
|11
|12
|6
|40 - 31
|45
|7
|Стандард
|29
|10
|8
|11
|22 - 35
|38
|8
|Шарлеруа
|29
|10
|7
|12
|34 - 32
|37
|9
|Мехелен
|29
|9
|8
|12
|43 - 39
|35
|10
|Вестерло
|29
|9
|7
|13
|48 - 48
|34
|11
|Ауд-Хеверле
|29
|7
|13
|9
|25 - 31
|34
|12
|Дендер
|29
|8
|8
|13
|32 - 49
|32
|13
|Серкль Брюгге
|29
|7
|11
|11
|29 - 41
|32
|14
|Сент-Трюйден
|29
|7
|10
|12
|39 - 53
|31
|15
|Кортрейк
|29
|6
|5
|18
|26 - 54
|23
|16
|Беерсхот
|29
|3
|9
|17
|25 - 58
|18
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