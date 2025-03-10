Сидорчук вышел на поле впервые за месяц, Вестерло одолел Андерлехт

В матче 29-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» одолел «Андерлехт» со счетом 2:0 – все голы были забиты в первом тайме.

Украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук начал поединок на скамейке запасных, но вышел на замену на 81-й минуте. Это первое появление футболиста на поле за последний месяц.

В текущем сезоне Сидорчук провел десять матчей в чемпионате, где отметился одной результативной передачей. «Вестерло» набрал 34 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 29-й тур. 9 марта

Вестерло – Андерлехт – 2:0

Голы: Фриган, 2, Гасполат, 22

Серкль Брюгге – Брюгге – 1:3

Голы: Диаките, 57 – Ванакен, 26, Хутгла, 34, 36

Антверпен – Гент – 0:1

Гол: Омгба, 83

Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 3:0

Голы: Эммануэль, 20, 55, Иванович, 82