Не Петраков. Стало известно, кто станет главным тренером Колоса

Известный украинский специалист Руслан Костышин станет новым главным тренером ковалевского «Колоса», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, решение о назначении коуча принял лично президент клуба Андрей Засуха.

Отмечается, что уже сегодня, 10 марта 2025 года, Костышина презентуют игрокам «Колоса».

На посту главного тренера ковалевцев Руслан Костышин заменит Александра Поздеева, под руководство которого команда набрала 18 очков в 20 матчах этого сезона УПЛ и идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Стоит отметить, что Руслан Костышин уже не впервые возглавляет «Колос». Именно с Костышиным во главе клуб из Ковалевки прошел путь от аматоров до рекордного 4-го места в УПЛ 2020/21. Коуч покинул клуб в августе 2021 года после сокрушительного поражения от киевского «Динамо» (0:7).