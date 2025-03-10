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  4. «И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина
Португалия
10 марта 2025, 05:47 |
909
0

«И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина

Жуан Амарал сравнил украинца с другими вратарями в Португалии

10 марта 2025, 05:47 |
909
0
«И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Технический директор «Риу Аве» Жуан Амарал заявил, что польский вратарь его команды Цезары Мишта лучше украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Место – современный и совершенный вратарь. Его технические навыки в игре ногами особенно ошеломляют. Он может играть обеими ногами. Когда я общаюсь с представителями топклубов, они говорят мне, что он вратарь их уровня, в основном из-за его уверенности в игре с мячом. Он обладает уникальной способностью.

Кроме того, у него – отличная реакция, когда нужно покинуть штрафную площадку и сократить дистанцию ​​с нападающим. Для этого нужна быстрота.

Вратарь в Португалии должен иметь хороший пас, потому что игра из-за голкипера – это тот стиль, который предпочитают в нашем чемпионате. Командам требуется дополнительный защитник.

В этом компоненте я могу сравнить Мишту только с Диогой Ценой из Порту. Другие вратари чемпионата уступают Цезарам в техническом плане. По технике движений Трубин даже близко не сравнится с Миштой. В общем, только Диогу Кошта сегодня находится на высшем уровне. На мой взгляд, сейчас он является одним из лучших вратарей в мире. Он является полноценным игроком во всех отношениях.

Что касается Трубина, то он является молодым вратарем, у него есть потенциал, но сегодня он не намного лучше Мишты. Они оба – молодые, оба очень хороши в воротах, но я думаю, что у Мишты – больше потенциала, чем у Трубина. И я говорю это не потому, что Цезары – вратарь «Риу Аве», – сказал Амарал TVPSPORT.PL.

Интересно, что Мишта в свои 23 года еще не сыграл за сборную Польшу ни одного матча, в то время как в активе Трубина – 19 встреч в активе национальной команды Украины. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Цезары в 1 млн. евро, а Анатолия – в 25 млн. евро.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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