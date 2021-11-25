24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1).
Ман Сити – ПСЖ – 2:1. Зинченко победил Месси. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 50 мин.
ГОЛ! 1:1. Стерлинг, 63 мин.
ГОЛ! 2:1. Габриэл Жезус, 76 мин.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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Золотой Мяч Александру Владимировичу!!!
Золотой Мяч Александру Владимировичу!!!
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