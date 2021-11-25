Ман Сити
2 : 1
ПСЖ
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – ПСЖ – 2:1. Зинченко победил Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

  • 25.11.2021 00:35
  • 637 просмотров
  • 3 комментария
Ман Сити – ПСЖ – 2:1. Зинченко победил Месси. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

​24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1).

Ман Сити – ПСЖ – 2:1. Зинченко победил Месси. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 50 мин.

ГОЛ! 1:1. Стерлинг, 63 мин.

ГОЛ! 2:1. Габриэл Жезус, 76 мин.

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
63' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
50' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 25.11.2021 00:59
    +1
    Зинченко победил Месси.
    Золотой Мяч Александру Владимировичу!!!
    Ссылка
    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 25.11.2021 01:12
    0
    euro2012_za_2012euro, 25.11.2021 00:59
    Зинченко победил Месси.
    Золотой Мяч Александру Владимировичу!!!
    Прикол!) Тебя не минусуют!) Кто на что учился!))
    Ссылка
    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 25.11.2021 00:47
    -1
    Классный заговолок!) Экспердам 18 летним и не снилось!)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности