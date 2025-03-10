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Испания
10 марта 2025, 10:47 | Обновлено 10 марта 2025, 10:53
1330
0

Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму

Давид Алаба может покинуть королевский клуб

10 марта 2025, 10:47 | Обновлено 10 марта 2025, 10:53
1330
0
Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с расторжением контракта с австрийским защитником Давидом Алабой, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба недовольно игрой и склонностью 32-летнего футболиста к травмам, поэтому хочет от него избавиться.

Отмечается, что в случае расторжения контракта в одностороннем порядке «сливочные» будут вынуждены выплатить игроку зарплату за последний год соглашения - примерно 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может продать Эдуардо Камавингу.

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Давид Алаба Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги расторжение контракта зарплаты
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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