Ньюкасл ищет возможность подписать Дембеле

Английский клуб нацелился на вингера «Барселоны»

  • 26.11.2021 11:39
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Ньюкасл ищет возможность подписать Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл» активно интересуется 24-летним вингером каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усманом Дембеле.

«Ньюкасл» попытается подписать футболиста уже в будущем январе. При этом новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы футболист продлил контракт с каталонским клубом. Переговоры с агентом Усмана продолжаются.

При этом «Ньюкасл» со своей стороны ведет переговоры с игроком. Англичане хотят, чтобы Дембеле стал топ-приобретением будущей зимой.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года, после чего игрок станет свободным агентом. В текущем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего два матча из-за травмы. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €50 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

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