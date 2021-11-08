ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового главного тренера

«Ньюкасл» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Эдди Хау. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

«Это большая честь – возглавить клуб с такой историей. Это прекрасная возможность, но нам предстоит проделать много работы, и я уже хочу взяться за нее. Хочу поблагодарить владельцев и фанатов за теплый прием, очень рад начать это совместное путешествие».

Хау известен по работе с «Борнмутом» и «Бернли». Сейчас «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Недавно клуб приобрел Государственный фонд Саудовской Аравии, который намерен вывести «Сорок» в число лидеров английского и европейского футбола.