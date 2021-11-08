ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового главного тренера

Команду возглавил Эдди Хау

  • 08.11.2021 17:18
  • 1561 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

«Ньюкасл» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Эдди Хау. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

«Это большая честь – возглавить клуб с такой историей. Это прекрасная возможность, но нам предстоит проделать много работы, и я уже хочу взяться за нее. Хочу поблагодарить владельцев и фанатов за теплый прием, очень рад начать это совместное путешествие».

Хау известен по работе с «Борнмутом» и «Бернли». Сейчас «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Недавно клуб приобрел Государственный фонд Саудовской Аравии, который намерен вывести «Сорок» в число лидеров английского и европейского футбола.

Источник — ФК Ньюкасл

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 08.11.2021 17:40
    0
    Перехідний варіант?
    Ссылка
    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 08.11.2021 17:36
    0
    нищеброды
    Ссылка
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