Контракт будет на 2.5 года. Стало известно, кто возглавит Ньюкасл

43-летний Эдди Хау ранее работал в «Борнмуте» и «Бернли»

  • 04.11.2021 23:23
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Контракт будет на 2.5 года. Стало известно, кто возглавит Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Английский специалист Эдди Хау станет главным тренером «Ньюкасла», клуба-аутсайдера АПЛ.

Коуч и руководство клуба достигли принципиального соглашения о контракте, который будет рассчитан на 2,5 года. 

43-летний Эдди Хау ранее работал в «Борнмуте» и «Бернли». Новым владельцам «Ньюкасла» понравился план тренера о развитии клуба.  

«Ньюкасл» находится в зоне вылета, занимая 19-е место в АПЛ. Команда набрала только 4 очка в 10 турах. 

Источник — Sky Sports

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