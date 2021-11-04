Контракт будет на 2.5 года. Стало известно, кто возглавит Ньюкасл

Английский специалист Эдди Хау станет главным тренером «Ньюкасла», клуба-аутсайдера АПЛ.
Коуч и руководство клуба достигли принципиального соглашения о контракте, который будет рассчитан на 2,5 года.
43-летний Эдди Хау ранее работал в «Борнмуте» и «Бернли». Новым владельцам «Ньюкасла» понравился план тренера о развитии клуба.
«Ньюкасл» находится в зоне вылета, занимая 19-е место в АПЛ. Команда набрала только 4 очка в 10 турах.
Источник — Sky Sports
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