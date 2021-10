ОФИЦИАЛЬНО. Фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл

Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций клуба АПЛ «Ньюкасл Юнайтед». Сумма сделки не сообщается, но, по слухам, она составила 350 миллионов евро.

Фонд был близок к покупке «Ньюкасла» еще летом 2020 года. Однако тогда сделка была заблокирована из-за того, что стриминговый сервис, связанный с фондом, осуществлял пиратские трансляции матчей АПЛ. Несколько дней назад вопрос был урегулирован.

Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был Майк Эшли, который владел клубом с 2007 года. На данный момент «Ньюкасл» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками в активе.

Активы PIF оцениваются в 430 миллиардов евро – это, например, в 14 раз больше, чем активы владельца «Манчестер Сити», шейха Мансура, и в три раза больше, чем активы владельцев остальных 19 клубов АПЛ вместе взятых.

An investment group led by #PIF has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Football Club @NUFC. pic.twitter.com/EheSktF7fG