ОФИЦИАЛЬНО. Фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл

Смена владельца клуба таки состоялась

  • 07.10.2021 19:47
  • 1841 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Фонд из Саудовской Аравии приобрел Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций клуба АПЛ «Ньюкасл Юнайтед». Сумма сделки не сообщается, но, по слухам, она составила 350 миллионов евро.

Фонд был близок к покупке «Ньюкасла» еще летом 2020 года. Однако тогда сделка была заблокирована из-за того, что стриминговый сервис, связанный с фондом, осуществлял пиратские трансляции матчей АПЛ. Несколько дней назад вопрос был урегулирован.

Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был Майк Эшли, который владел клубом с 2007 года. На данный момент «Ньюкасл» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками в активе.

Активы PIF оцениваются в 430 миллиардов евро – это, например, в 14 раз больше, чем активы владельца «Манчестер Сити», шейха Мансура, и в три раза больше, чем активы владельцев остальных 19 клубов АПЛ вместе взятых.

Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 07.10.2021 20:37
    +1
    Зачем суперлига, если есть апл. Там сейчас и у Астон виллы куча денег и у эвертона. Там точно 10 команд, которые в двадцатку лучших в Европе входят
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 07.10.2021 20:34
    -2
    Цікаво, ми колись застанемо той час, щоб наші українські клуби.... навіть не купували, а просто вкладали в них нормальні інвестиції? Отака ми "Європа" і таке ми НАТО,,,
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 07.10.2021 19:49
    +3
    Ждем большие трансферы
    Ссылка
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