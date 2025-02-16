«Я хочу выигрывать». Аморим заговорил об уходе из Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не боится быть уволен с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Я знаю, что в таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете. Я осознаю это, но это не самая большая моя проблема. Самое сложное в моей работе – это поражение, а не увольнение. Я просто хочу выигрывать матчи», – сказал португалец.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В настоящее время «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона.