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  4. «Я хочу выигрывать». Аморим заговорил об уходе из Манчестер Юнайтед
Англия
16 февраля 2025, 12:51 |
1617
8

«Я хочу выигрывать». Аморим заговорил об уходе из Манчестер Юнайтед

Португалец не боится увольнения

16 февраля 2025, 12:51 |
1617
8
«Я хочу выигрывать». Аморим заговорил об уходе из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не боится быть уволен с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Я знаю, что в таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете. Я осознаю это, но это не самая большая моя проблема. Самое сложное в моей работе – это поражение, а не увольнение. Я просто хочу выигрывать матчи», – сказал португалец.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В настоящее время «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Mirror
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Комментарии 8
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Перець
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+2
Burevestnik
до Аморіма МЮ зіграв 9 матчів, набрав 11 балів, за матч 1,22 бали в середньому.
з Аморімом 15 матчів, 18 балів, в середньому рівно 1,2 бали за матч.
     клуб грає стабільно (погано) з будь яким тренером. 
можливо справа не в тренері?
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+2
DaVinci
Після звільнення 100% теж розповість про той бардак який твориться в клубі. Проблема не в тренерах і не в гравцях. Раз вони за свої клуби класно виступали, значить проблема в новому клубі
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+1
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garik_trinity
Нещодавно ж прийшов
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0
Gargantua81
денег ему не дают.
состав очень слабый.
два лидера вылетели из-за травм. 
что он может сделать?
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0
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Теннис
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