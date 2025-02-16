«Я хочу выигрывать». Аморим заговорил об уходе из Манчестер Юнайтед
Португалец не боится увольнения
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не боится быть уволен с должности главного тренера «красных дьяволов».
«Я знаю, что в таком клубе и под таким давлением вы всегда рискуете. Я осознаю это, но это не самая большая моя проблема. Самое сложное в моей работе – это поражение, а не увольнение. Я просто хочу выигрывать матчи», – сказал португалец.
Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В настоящее время «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед опасается банкротства из-за убытков и проваленного сезона.
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з Аморімом 15 матчів, 18 балів, в середньому рівно 1,2 бали за матч.
клуб грає стабільно (погано) з будь яким тренером.
можливо справа не в тренері?
состав очень слабый.
два лидера вылетели из-за травм.
что он может сделать?