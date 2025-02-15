Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру, но есть нюанс
Легендарный шотландец приглашен на прощальный матч Джузеппе Росси
Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча. Об этом пишет издание talkSPORT.
По информации источника, легендарный шотландец был приглашен на прощальный матч итальянского форварда Джузеппе Росси.
Прощальная игра итальянского форварда состоится 22 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Росси выступал под руководством шотландца за «манкунианцев» с 2004 по 2006 год. Итальянец завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был СПАЛ.
Ранее Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 25-го тура чемпионата Италии начнется 15 февраля в 19:00 по Киеву
Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях