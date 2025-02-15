Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру, но есть нюанс
Англия
15 февраля 2025, 08:19 |
818
0

Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру, но есть нюанс

Легендарный шотландец приглашен на прощальный матч Джузеппе Росси

15 февраля 2025, 08:19 |
818
0
Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча. Об этом пишет издание talkSPORT.

По информации источника, легендарный шотландец был приглашен на прощальный матч итальянского форварда Джузеппе Росси.

Прощальная игра итальянского форварда состоится 22 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Росси выступал под руководством шотландца за «манкунианцев» с 2004 по 2006 год. Итальянец завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был СПАЛ.

Ранее Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

По теме:
Челси в матче против Брайтона повторил свое антидостижение 2021 года
Уэлбек впервые в 2017 году ассистировал дважды в одном матче АПЛ
Впервые с 2010/11 пять голкиперов отдали ассист в одном розыгрыше АПЛ
Алекс Фергюсон Джузеппе Росси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: talkSPORT
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А
Футбол | 15 февраля 2025, 07:11 0
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок 25-го тура чемпионата Италии начнется 15 февраля в 19:00 по Киеву

Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Теннис | 14 февраля 2025, 17:35 30
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях

Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Футбол | 14.02.2025, 11:11
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
Футбол | 15.02.2025, 02:19
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Бокс | 14.02.2025, 08:32
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 99
Футбол
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем