Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру, но есть нюанс

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча. Об этом пишет издание talkSPORT.

По информации источника, легендарный шотландец был приглашен на прощальный матч итальянского форварда Джузеппе Росси.

Прощальная игра итальянского форварда состоится 22 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Росси выступал под руководством шотландца за «манкунианцев» с 2004 по 2006 год. Итальянец завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом был СПАЛ.

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