Кристина Крыжановская, девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, порадовала подписчиков горячей фотосессией в Instagram.

Зажигательная красотка поделилась серию снимков в душе. Кристина предстала перед своими поклонниками в белом мокром гольфе, под которым не было белья.

«Снимаю порчу, кого хочу того и порчу», – подписала публикацию Крыжановская.

Ранее Кристина Крыжановская сняла видео в нижнем белье рядом со своей маленькой дочкой.

ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья