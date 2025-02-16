Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 13:57 |
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ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
Кристина Крыжановская продолжает поджигать социальные сети
16 февраля 2025, 13:57 |
1654
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Кристина Крыжановская, девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, порадовала подписчиков горячей фотосессией в Instagram.
Зажигательная красотка поделилась серию снимков в душе. Кристина предстала перед своими поклонниками в белом мокром гольфе, под которым не было белья.
«Снимаю порчу, кого хочу того и порчу», – подписала публикацию Крыжановская.
Ранее Кристина Крыжановская сняла видео в нижнем белье рядом со своей маленькой дочкой.
ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
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