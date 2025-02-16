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  4. ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 13:57 |
1654
3

ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья

Кристина Крыжановская продолжает поджигать социальные сети

16 февраля 2025, 13:57 |
1654
3
ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, порадовала подписчиков горячей фотосессией в Instagram.

Зажигательная красотка поделилась серию снимков в душе. Кристина предстала перед своими поклонниками в белом мокром гольфе, под которым не было белья.

«Снимаю порчу, кого хочу того и порчу», – подписала публикацию Крыжановская.

Ранее Кристина Крыжановская сняла видео в нижнем белье рядом со своей маленькой дочкой.

ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Перець
З пасіки зразу в душ
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+1
Remark
Людину зі шкіри можна витягти, а ось шкуру з людини ні.
Ответить
0
Saar
У Шахтаря і Динамо є спільна фабрика з вирощування цих полуфабрикатів!?
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0
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