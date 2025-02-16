ВИДЕО. Настоящий медведь. 96-й номер выбил нейтральную восьмую ракетку мира
Хамад Меджедович одолел Даниила Медведева на турнире АТР 250 в Марселе и вышел в финал
15 февраля на турнире АТР 250 в Марселе (Франция) состоялись полуфинальные матчи.
21-летний сербский теннисист Хамад Меджедович (АТР 96) в статусе андердога выбил первого сеяного и восьмую ракетку мира Даниила Медведева в двух сетах за 1 час и 13 минут.
Для Хамада эта победа стала первой над представителем топ-10 рейтинга АТР. Для Меджедовича это будет второй финал на уровне АТР.
В решающий поединок также пробился второй сеяный и действующий чемпион Уго Умбер (Франция, ATP 17). В полуфинале француз справился с Зизу Бергсом (Бельгия, ATP 62).
Финальное противостояние в Марселе пройдет 16 февраля в 16:30 по Киеву.
АТР 250 Марсель. Хард в помещении. 1/4 финала
- Даниил Медведев [1] – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:2
- Хамад Меджедович – Даниэль Альтмайер – 7:5, 6:7 (7:9), 6:4
- Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь – 7:5, RET., Чжан
- Лоренцо Сонего [7] – Уго Умбер [2] – 4:6, 4:6
АТР 250 Марсель. Хард в помещении. 1/2 финала
- Даниил Медведев [1] – Хамад Меджедович – 3:6, 2:6
- Зизу Бергс – Уго Умбер [2] – 4:6, 4:6
Видеообзор полуфинальных матчей в Марселе
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