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  4. ВИДЕО. Настоящий медведь. 96-й номер выбил нейтральную восьмую ракетку мира
ATP
16 февраля 2025, 03:10 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:15
132
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ВИДЕО. Настоящий медведь. 96-й номер выбил нейтральную восьмую ракетку мира

Хамад Меджедович одолел Даниила Медведева на турнире АТР 250 в Марселе и вышел в финал

16 февраля 2025, 03:10 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:15
132
1
ВИДЕО. Настоящий медведь. 96-й номер выбил нейтральную восьмую ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамад Меджедович

15 февраля на турнире АТР 250 в Марселе (Франция) состоялись полуфинальные матчи.

21-летний сербский теннисист Хамад Меджедович (АТР 96) в статусе андердога выбил первого сеяного и восьмую ракетку мира Даниила Медведева в двух сетах за 1 час и 13 минут.

Для Хамада эта победа стала первой над представителем топ-10 рейтинга АТР. Для Меджедовича это будет второй финал на уровне АТР.

В решающий поединок также пробился второй сеяный и действующий чемпион Уго Умбер (Франция, ATP 17). В полуфинале француз справился с Зизу Бергсом (Бельгия, ATP 62).

Финальное противостояние в Марселе пройдет 16 февраля в 16:30 по Киеву.

АТР 250 Марсель. Хард в помещении. 1/4 финала

  • Даниил Медведев [1] – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:2
  • Хамад Меджедович – Даниэль Альтмайер – 7:5, 6:7 (7:9), 6:4
  • Зизу Бергс – Чжан Чжичжэнь – 7:5, RET., Чжан
  • Лоренцо Сонего [7] – Уго Умбер [2] – 4:6, 4:6

АТР 250 Марсель. Хард в помещении. 1/2 финала

  • Даниил Медведев [1] – Хамад Меджедович – 3:6, 2:6
  • Зизу Бергс – Уго Умбер [2] – 4:6, 4:6

Видеообзор полуфинальных матчей в Марселе

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Хамад Меджедович Уго Умбер Зизу Бергс Даниил Медведев видео теннисные видеообзоры ATP Марсель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Мєдвєд підтверджує наші оптимістичні спостереження. Цього року він грає на рівні 100+/-. Провів 7 матчів: +4-3, причому перемагав, за винятком Штруффа, гравців із 2 половини 2 сотні, а програвав, крім Сіннера, 68 і 96 номерам.
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