Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 13:26 |
1081
4
ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой
Горняки открыли счет на 57-й минуте
16 февраля 2025, 13:26 |
1081
4
Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды является клуб «Дила» Гори из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Горнякам» удалось открыть счет встречи на 57-й минуте, когда бразильский защитник Педро Энрике решился на удар с дальней дистанции, который не сумел парировать голкипер соперников.
ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 февраля 2025, 21:16 5
Денис получил травму
Бокс | 15 февраля 2025, 19:42 13
Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде
Футбол | 16.02.2025, 12:42
Бокс | 16.02.2025, 09:16
Футбол | 16.02.2025, 13:57
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2025, 11:11
15.02.2025, 21:31 6
15.02.2025, 14:14 9
14.02.2025, 14:11 13
15.02.2025, 20:46 7
14.02.2025, 08:32 2
14.02.2025, 08:58 2
15.02.2025, 11:47 30
Воротнік топ! Реал і Барселона вже виїхали за ним.