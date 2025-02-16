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  4. ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 13:26 |
1081
4

ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой

Горняки открыли счет на 57-й минуте

16 февраля 2025, 13:26 |
1081
4
ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой
ФК Шахтер. Педро Энрике

Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды является клуб «Дила» Гори из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Горнякам» удалось открыть счет встречи на 57-й минуте, когда бразильский защитник Педро Энрике решился на удар с дальней дистанции, который не сумел парировать голкипер соперников.

ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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GloryUkraine
Що там шедеврального?
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+2
Liverpool-FС
шедевр а гол Тимчика не шедевр?
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+1
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Remark
Де тут шедевр? У автора статті мабуть за все життя було максим три перегляда матчів.
Воротнік топ! Реал і Барселона вже виїхали за ним.
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0
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