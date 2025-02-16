Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды является клуб «Дила» Гори из Грузии.

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«Горнякам» удалось открыть счет встречи на 57-й минуте, когда бразильский защитник Педро Энрике решился на удар с дальней дистанции, который не сумел парировать голкипер соперников.

ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой