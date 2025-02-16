Л. Киченок / Кенин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

16 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Поединок пройдет 4-м запуском на корте №3 после игры Н. Киченок / Фернандес – Стернс / Сан. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во 2-м круге встретятся либо с Тимеа Бабош (Венгрия) и Николь Мелихар (США), либо с Маккартни Кесслер (США) и Кларой Таусон (Дания).

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