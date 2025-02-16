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  4. Л. Киченок / Кенин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
16 февраля 2025, 05:45 |
34
0

Л. Киченок / Кенин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 16 февраля в 13:30

16 февраля 2025, 05:45 |
34
0
Л. Киченок / Кенин – Младенович / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
БТУ. София Кенин и Людмила Киченок

16 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Поединок пройдет 4-м запуском на корте №3 после игры Н. Киченок / Фернандес – Стернс / Сан. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во 2-м круге встретятся либо с Тимеа Бабош (Венгрия) и Николь Мелихар (США), либо с Маккартни Кесслер (США) и Кларой Таусон (Дания).

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Людмила Киченок София Кенин Кристина Младенович Чжан Шуай смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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