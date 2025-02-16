Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить
Тарас хочет быть ближе к жене и детям, которые нине живут в Румынии
Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил, почему решил перебраться в чемпионат Турции в зимнее трансферное окно.
Последние полгода я мало играл. Я начал заниматься футболом, потому что любил эту игру и все, что с ней связано – например, ощущение, когда приезжаешь на стадион.
Команда базируется в Стамбуле, откуда есть прямые рейсы в мою семью. С начала войны моя семья переехала из Украины в Бухарест – в этом помог бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу, – а затем в Малагу. Моей жене тяжело самой с детьми. Она нуждается в поддержке, и я хочу ее обеспечить», – сказал Степаненко.
Ранее Тарас Степаненко намекнул на скорое возвращение в донецкий «Шахтер».
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