Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил, почему решил перебраться в чемпионат Турции в зимнее трансферное окно.

Последние полгода я мало играл. Я начал заниматься футболом, потому что любил эту игру и все, что с ней связано – например, ощущение, когда приезжаешь на стадион.

Команда базируется в Стамбуле, откуда есть прямые рейсы в мою семью. С начала войны моя семья переехала из Украины в Бухарест – в этом помог бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу, – а затем в Малагу. Моей жене тяжело самой с детьми. Она нуждается в поддержке, и я хочу ее обеспечить», – сказал Степаненко.

Ранее Тарас Степаненко намекнул на скорое возвращение в донецкий «Шахтер».