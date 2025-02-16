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  4. Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить
Турция
16 февраля 2025, 14:09 |
907
2

Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить

Тарас хочет быть ближе к жене и детям, которые нине живут в Румынии

16 февраля 2025, 14:09 |
907
2
Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил, почему решил перебраться в чемпионат Турции в зимнее трансферное окно.

Последние полгода я мало играл. Я начал заниматься футболом, потому что любил эту игру и все, что с ней связано – например, ощущение, когда приезжаешь на стадион.

Команда базируется в Стамбуле, откуда есть прямые рейсы в мою семью. С начала войны моя семья переехала из Украины в Бухарест – в этом помог бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу, – а затем в Малагу. Моей жене тяжело самой с детьми. Она нуждается в поддержке, и я хочу ее обеспечить», – сказал Степаненко.

Ранее Тарас Степаненко намекнул на скорое возвращение в донецкий «Шахтер».

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Эюпспор трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: The National
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Комментарии 2
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Gargantua81
так семья в Испании. В Румынии они только перекантовались, что логично.
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Remark
Аха) 
Якщо завтра сім'я буде в Іспанії, то перейдеш в Лаганес?
ТЦК та війни боїться, ось і справжня причина. Інше - все вирішується.
Такі патріоти патріотичні. Коли в країни ж опа, то з'їбалися куди подалі. 
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0
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