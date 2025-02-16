«Первый хет-трик в карьере». Мармуш – о разгромной победе над Ньюкаслом

Египетский новичок «Манчестер Сити» Омар Мармуш поделился эмоциями от разгромной победы над «Ньюкаслом» в матче Английской Премьер-лиги, где он оформил хет-трик.

«Это очень, очень хороший день. Это мой первый хет-трик в карьере.

Хочу поблагодарить своих одноклубников, тренерский штаб и, конечно, главного тренера за помощь в достижении этого момента. Они заставили меня почувствовать себя частью этой семьи с первого дня. Я действительно счастлив. Чувствую, что наконец-то полностью адаптировался в «Манчестер Сити» – одном из самых больших клубов в мире», – сказал Мармуш.

Ранее свое мнение по поводу матча против «Ньюкасла» высказал главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола.