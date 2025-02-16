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WTA
16 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 14:19
763
2

Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае

Украинка и Лейла Фернандес на старте тысячника в ОАЭ проиграли паре Пейтон Стернс / Лулу Сан

16 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 14:19
763
2
Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в трех сетах проиграли тандему Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия) – 6:3, 2:6, [5:10]

Это была первая встреча тандемов. Стернс и Сан впервые заявились в одной паре на одни соревнования.

Следующими соперницами Пейтон и Лулу будут первые сеяные Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Киченок и Фернандес проиграли третий совместный матч. На Aus Open украинско-канадский тандем уступил Синяковой и Таунсенд в 1/8 финала, а на старте тысячника в Дохе не справился с парой Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Украину в парном разряде в ОАЭ также представит Людмила Киченок. 16 февраля она вместе с Софией Кенин сыграет против Кристины Младенович и Чжан Шуай.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Shvendya7
Лейла, как раз, хоть как-то  играла, а Надежда никакая
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Sashamar
Судячи по тому, як Лейла програла тут Мертенс, в неї сильний спад. Тому здивувала не поразка в парі, а навпаки - легко взятий перший сет. Мабуть новозеландське диво навпроти було ще гіршим (теж після поразки в одиночному розряді). Але на більше не вистачило.
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