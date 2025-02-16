Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае
Украинка и Лейла Фернандес на старте тысячника в ОАЭ проиграли паре Пейтон Стернс / Лулу Сан
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в трех сетах проиграли тандему Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия) – 6:3, 2:6, [5:10]
Это была первая встреча тандемов. Стернс и Сан впервые заявились в одной паре на одни соревнования.
Следующими соперницами Пейтон и Лулу будут первые сеяные Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
Киченок и Фернандес проиграли третий совместный матч. На Aus Open украинско-канадский тандем уступил Синяковой и Таунсенд в 1/8 финала, а на старте тысячника в Дохе не справился с парой Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.
Украину в парном разряде в ОАЭ также представит Людмила Киченок. 16 февраля она вместе с Софией Кенин сыграет против Кристины Младенович и Чжан Шуай.
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