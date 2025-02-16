ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб РФШ Рига из Латвии.

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На 75-й минуте поединка киевлянам удалось выйти вперед усилиями правого защитника Александра Тымчика, который после розыгрыша углового забросил мяч за шиворот голкиперу соперника.

ВИДЕО. Забросил за шиворот. Тымчик забил за Динамо в товарищеском матче