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  4. ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 12:10 |
1182
1

ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче

Киевляне вышли вперед в игре с РФШ

16 февраля 2025, 12:10 |
1182
1
ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб РФШ Рига из Латвии.

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На 75-й минуте поединка киевлянам удалось выйти вперед усилиями правого защитника Александра Тымчика, который после розыгрыша углового забросил мяч за шиворот голкиперу соперника.

ВИДЕО. Забросил за шиворот. Тымчик забил за Динамо в товарищеском матче

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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