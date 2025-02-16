Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 12:10 |
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ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче
Киевляне вышли вперед в игре с РФШ
16 февраля 2025, 12:10 |
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Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб РФШ Рига из Латвии.
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На 75-й минуте поединка киевлянам удалось выйти вперед усилиями правого защитника Александра Тымчика, который после розыгрыша углового забросил мяч за шиворот голкиперу соперника.
ВИДЕО. Забросил за шиворот. Тымчик забил за Динамо в товарищеском матче
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