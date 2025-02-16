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16 февраля в финале турнира ITF W75 в Альтенкирхене сойдутся Дарья Снигур (WTA 132) и Юлия Авдеева (WTA 248). Встреча должна начаться в 15:00 по киевскому времени.

Дарья Снигур

На этом турнире украинка входила в число претендентов на итоговый успех, все-таки она была второй сеяной и добралась до финала. Снигур проходила своих соперниц очень уверенно, в первом матче разгромила немку Насташу Шунк – 6:4, 6:0, далее была еще одна немка Каролина Куль – 6:3, 6:1, потом разгромила Лиан Тран из Нидерландов – 6:2, 6:0. В полуфинале Анна-Лена Фридзам не вышла на корт, поэтому украинка получила техническую победу.

Снигур может похвастаться тем, что на первом мейджоре года смогла пройти квалификацию, а в первом круге Открытого чемпионата Австралии в достойной борьбе уступила опытной Даниэль Коллинс 6:7, 3:6.

Украинке 22 года, она пока пытается пробиться в первую сотню. Спортсменка не стесняется играть в квалификациях больших турниров, ведь это возможность в итоге сыграть на топ-уровне. Победа в Альтенкирхене должна прибавить уверенности.

Юлия Авдеева

Молодая «нейтралка» мало известна широкому кругу любителей тенниса, так как болтается в третьей сотне мирового рейтинга. Перспективной Авдееву не назвать, ей 22 года, в таком возрасте уже многие показывают теннис топ-уровня.

В этом сезоне Авдеева успела провести 9 матчей, в которых одержала шесть побед. Спортсменка в этом году играла на трех турнирах, все они были серии ITF.

Здесь Авдеева начала с победы над француженкой Эльзой Жакемо – 6:4, 6:3, далее обыграла немку Мариеллу Тамм – 6:4, 6:4, уверенно удалось обыграть швейцарку Бандекки – 6:2, 6:2. В полуфинале была победа над теннисисткой входившей ранее в топ-100, Тамарой Корпач – 6:3, 6:3.

Для Авдеевой турнир в Альтенкирхене имеет особой значение, так как теннисистка является его действующим победителем, а сейчас находится в шаге от того, чтоб защитить трофей.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, а в этом противостоянии украинка котируется фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Авдеевой – 2,84, успех Снигур – 1,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Когда речь идет о финале, дополнительная мотивация точно никому не нужна. Как бы не завершилась эта битва, думаю, все определится в двух сетах, поэтому ставлю на тотал меньше 21,5 гейма за 1,72.