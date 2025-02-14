Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана

Продажей 30-летнего основного голкипера Георгия Бущана в Саудовскую Аравию руководство Динамо всерьез обеспокоило немалую часть болельщиков "бело-синих". Почитатели киевской команды переживают, что нестабильность и склонность к невынужденным ошибкам, которые присущи 23-летнему Руслану Нещерету – преемнику Бущана в рамке ворот Динамо, – могут как минимум всерьез осложнить жизнь, а то и вовсе помешать отпраздновать чемпионство их любимцам весной 2025-го.

Насколько успешно Нещерету удастся заменить Бущана покажет лишь время, но в целом у Динамо уже сейчас есть весьма неплохой выбор в домашнем чемпионате, если вести речь о молодых вратарях, но уже с пристойным опытом выступлений в УПЛ. Поэтому если у Нещерета не сложится, то киевлянам стоит детальнее присмотреться как минимум к кому-то из этой тройки…

Георгий Ермаков

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Клуб: Александрия

ФК Александрия. Георгий Ермаков

Если Динамо в текущем розыгрыше УПЛ пропустило 11 мячей (10 из них – Бущан) и его оборона является лучшей в чемпионате, то вторую строчку уверенно занимает Александрия, причем как в целом в турнирной таблице, так и по количеству пропущенных, коих у "желто-черных" 12. И существенная заслуга в этом принадлежит не только защитникам команды Руслана Ротаня, но и ее вратарю – 22-летнему Георгию Ермакову, о котором до сезона-2024/25 в украинском клубном футболе мало кто говорил.

Последнее обстоятельство привело к, как показало время, странному решению боссов Александрии – летом 2024-го клуб принял предложение о продаже Ермакова от Маккаби Хайфа всего за 100 тысяч евро. Израильский клуб, что правда, согласился на годичную обратную аренду вратаря, благодаря чему Георгий и получил возможность заявить о себе во весь голос в осенней части сезона. Прямо сейчас Ермаков входит в топ-3 чемпионата по среднему показателю пропущенных мячей в пересчете на 90 минут. Таковых у Георгия только 0,65. У Бущана, который занимает вторую строчку, перед отъездом в Саудовскую Аравию было 0,59. Так что цифры весьма сопоставимые.

Убедительная игра Ермакова в первой половине сезона привела к стремительному росту оценочной стоимости голкипера на портале Transfermarkt – c 200 до 800 тысяч евро. Впрочем, это более чем посильная сумма для Динамо за довольно молодого, но уже опытного (25 матчей в УПЛ, из которых 12 – без пропущенных мячей) голкипера. Более того, в пользу киевского клуба способен сыграть и тот факт, что в Александрии Ермаков выступает лишь на правах аренды, а его контракт, как уже упоминалось, принадлежит Маккаби Хайфа, где в целом есть свой молодой, да еще и доморощенный страж ворот – 23-летний Шариф Кеуф, кипер молодежной сборной Израиля и потенциально один из тех, кто будет претендовать на пост № 1 в национальной команде этой страны.

Договориться с Маккаби боссам Динамо будет проще, чем с Александрией, так как многие клубы УПЛ, когда интерес к их футболистам исходит от киевлян, предпочитают откровенно задирать цену. Израильтяне вряд ли будут злоупотреблять подобным, так как их контракт с Ермаковым рассчитан всего до лета 2026 года – еще одна откровенная странная деталь в продаже Георгия в Маккаби.

"Перчинки" этому потенциальному трансферу может добавить тот факт, что Ермаков родился в Киеве, где и начинал делать первые шаги в футболе, но с 2019-го оказался в академии Шахтера, где его потенциал в конце концов так и не рассмотрели надлежащим образом, и летом 2022-го свободным агентом отпустили в Александрию. Представьте только, с какой удвоенной мотивацией Ермаков будет выходить в футболке Динамо на матчи против Шахтера!..

Дмитрий Ледвий

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Клуб: Рух

ФК Рух. Дмитрий Ледвий

Не менее интересной опцией по усилению вратарской позиции для Динамо молодым, но уже опытным по меркам украинской Премьер-лиги игроком, является 21-летний страж ворот Руха Дмитрий Ледвий. На его счету уже 47 матчей в элитарном дивизионе отечественного футбола, в которых вратарь пропустил 43 мяча, а в 17 поединках уходил с поля "сухим".

Ледвий уже второй сезон кряду проводит в статусе безоговорочного № 1 Руха, и в целом своей игрой доказывает, что находится на своем месте, помогая молодому составу львовской команды добиваться очень неплохих турнирных результатов. В минувшем сезоне Рух до последнего был близок к тому, чтобы квалифицироваться в еврокубки из УПЛ, но не хватило совсем чуть-чуть…

Важно, что в настоящий момент будущее Руха находится в своеобразной "дымке", возникшей после сенсационного объявления про объединение с Карпатами. Зимой расположение "желто-черных" уже покинуло несколько ключевых исполнителей, и в прессе ходили слухи о возможности отъезда Ледвия. В частности, по данным журналиста Петра Слонки, услугами молодого стража ворот Руха интересовались неназванные клубы из Польши и Испании, но до какой-то конкретики дело так и не дошло.

Для Динамо Ледвий может оказаться очень интересной опцией по усилению вратарской позиции и обеспечению конкуренции там на несколько лет вперед. По статистике, вратарь Руха пропускает в среднем за 90 минут всего 0,76 мячей, что делает его четвертым в этом рейтинге надежности отечественного чемпионата. Кроме того, Ледвий является третьим в лиге по такому показателю как выходы из ворот – 34 (всего) или 1,84 (в пересчете на 90 минут). К слову, Бущан имел лишь пятый показатель в УПЛ по этому компоненту – 29 и 1,71 соответственно.

Контракт Ледвия с Рухом действует до конца 2026 года, однако учитывая непонятный статус "желто-черных" на будущее, а также хорошие отношения между владельцами львовского и киевского клубов, переезд Дмитрия в столицу, если в стане "бело-синих" посчитают эту сделку целесообразной, не должен вызывать больших проблем. В конце концов, Козловский и Суркисы в плане бизнеса точно найдут точки соприкосновения, осталось только понять, будут ли в Динамо подыскивать кого-то в качестве реального конкурента для Нещерета, или всецело доверятся Руслану…

Иван Пахолюк

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Клуб: Колос

ФК Колос. Иван Пахолюк

20-летний вратарь Колоса Иван Пахолюк – пожалуй, самая рискованная, но в то же время и наиболее перспективная опция для усиления вратарской позиции в Динамо на ближайшее будущее. В украинской Премьер-лиге молодой страж ворот дебютировал за ковалевцев лишь летом минувшего года, то есть уже в текущем розыгрыше сезона. Всего в элитарном дивизионе на счету Пахолюка 14 матчей, в которых он пропустил 8 мячей, но впечатляет тот факт, что аж в 7 поединках Ивану удалось сохранить свои ворота "сухими". И это при том, что Колос на зимнюю паузу ушел вовсе не в группе лидеров, а аж на 11-м месте в турнирной таблице!

Пахолюк прямо сейчас является лучшим вратарем УПЛ по индексу Wyscout. Что правда, в достижениях вратаря Колоса есть огромная доля заслуги и обороны ковалевской команды, так как по владениям Ивана соперники нанесли только 41 удар, а это меньше, чем по воротам, скажем, уже упоминавшихся Ледвия (53) или Ермакова (51), и даже меньше, чем по воротам Ризныка из Шахтера (49) и Бущана из Динамо (42). Но при этом Пахолюк все равно может похвастаться третьим показателем в УПЛ по предотвращенным голами за 90 минут. Он у Ивана составляет 0,16 – выше только у куда более опытных Механива из Левого Берега (0,34) и Паламарчука из Ингульца (0,35), которые в первой части сезона УПЛ зачастую были вынуждены трудиться как белка в колесе.

Именно Иван Пахолюк является безоговорочным лидером УПЛ по показателю минимально пропущенных мячей за 90 минут. В среднем молодой вратарь Колоса пропускает лишь по 0,53 гола за игру – это меньше, чем у кого бы то ни было, включая с Бущаном (у отбывшего в Саудовскую Аравию ветерана вратарского цеха – 0,59 и вторая позиция в этом рейтинге).

Пахолюк занял позицию № 1 в Колосе после того, как ковалевский клуб летом 2024-го продал в Шахтер прежнего своего основного вратаря Кирилла Фесюна, который обошелся «горнякам» в 2,7 миллиона евро. В декабре 2024-го, оценив талант и перспективы Пахолюка, руководство Колоса поспешило продлить с голкипером контракт и теперь он действует до конца 2028-го. Но в целом Колос – это явно не тот клуб, где будут устраивать для своих футболистов «золотую клетку». При наличии интересного с финансовой точки зрения предложения ковалевцы, несомненно, расстанутся с Пахолюком, который прямо сейчас на Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро. Вопрос только в том, стоит ли такому клубу как Динамо брать к себе Ивана, ведь с одной стороны тот уже показал, что может в будущем стать действительно очень достойным вратарем, но с другой… Стабильность – это то, что крайне необходимо вратарям, а прошедшие полгода – все-таки не такой уж и большой временной отрезок, чтобы как следует оценить это качество Ивана. Другое дело, что если Пахолюк сумеет продемонстрировать себя хотя бы на уровне Фесюна, то и на его покупку Динамо придется тратить уже не сотни тысяч, а вероятно, миллионы евро, на что в Киеве, скорее всего, попросту не пойдут…

Текст: meta.ua