ВИДЕО. Невероятная техника. Траоре удвоил преимущество Шахтера над Дилой

Донецкий Шахтер проводит заключительный матч на учебно-тренировочном собрании в Турции, где играет против грузинского клуба «Дила».

Первый матч завершился «сухой» ничьей, а уже во втором «горняки» начали забивать в ворота своего соперника. Сначала невероятную пушку разрядил Педро Энрике, открыв счет в матче.

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Через несколько минут удвоил преимущество «горняков» форвард Лассина Траоре, уверенно накрутивший защитников соперника, переиграв голкипера грузинской команды.

Ранее сообщалось, что Траоре может покинуть «Шахтер», перебравшись в MLS.