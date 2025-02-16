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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 13:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:41
799
1

ВИДЕО. Невероятная техника. Траоре удвоил преимущество Шахтера над Дилой

Шахтер играет контрольный матч против грузинской команды

16 февраля 2025, 13:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:41
799
1
ВИДЕО. Невероятная техника. Траоре удвоил преимущество Шахтера над Дилой
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Донецкий Шахтер проводит заключительный матч на учебно-тренировочном собрании в Турции, где играет против грузинского клуба «Дила».

Первый матч завершился «сухой» ничьей, а уже во втором «горняки» начали забивать в ворота своего соперника. Сначала невероятную пушку разрядил Педро Энрике, открыв счет в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через несколько минут удвоил преимущество «горняков» форвард Лассина Траоре, уверенно накрутивший защитников соперника, переиграв голкипера грузинской команды.

Ранее сообщалось, что Траоре может покинуть «Шахтер», перебравшись в MLS.

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Дила Гори Шахтер Донецк видео Лассина Траоре учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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