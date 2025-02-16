ВИДЕО. Невероятная техника. Траоре удвоил преимущество Шахтера над Дилой
Шахтер играет контрольный матч против грузинской команды
Донецкий Шахтер проводит заключительный матч на учебно-тренировочном собрании в Турции, где играет против грузинского клуба «Дила».
Первый матч завершился «сухой» ничьей, а уже во втором «горняки» начали забивать в ворота своего соперника. Сначала невероятную пушку разрядил Педро Энрике, открыв счет в матче.
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Через несколько минут удвоил преимущество «горняков» форвард Лассина Траоре, уверенно накрутивший защитников соперника, переиграв голкипера грузинской команды.
Ранее сообщалось, что Траоре может покинуть «Шахтер», перебравшись в MLS.
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