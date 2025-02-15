Клуб MLS, где играет Чеберко, присматривается к форварду Шахтера – источник

Североамериканский клуб «Коламбус Крю», цвета которого ныне защищает украинский защитник Евгений Чеберко, присматривается к футболисту из украинской Премьер-лиги.

По данным паблика Markaj News, речь идет о 24-летнем центрфорварде «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассине Траоре.

Отмечается, что Траоре не является первым выбором для «Коламбус Крю». Приоритетным вариантом усиления атаки для американцев остается 24-летний аргентинец Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса», однако он, вероятно, окажется чересчур дорогим для «Коламбус Крю», и поэтому Траоре оценивается как запасной вариант.

В текущем сезоне Траоре сыграл 20 матчей за «Шахтер», отличившись 3 голами и 3 ассистами.

В зимнее трансферное окно в УПЛ интерес к Траоре приписывали французским и бразильским командам, а также бельгийскому «Андерлехту», но «Шахтер» африканца не отпустил.