У Шахтера было предложение по форварду. Известны подробности
Лассина Траоре остался в команде
В последние два дня трансферного окна Шахтер получил предложение о переходе форварда Лассины Траоре, которого хотел взять в аренду до конца сезона с опцией выкупа Андерлехт.
Однако Шахтер отказался от этого варианта, так как еще не был уверен, что точно закроет сделку о подписании молодого бразильского нападающего Кауа Элиаса.
Ранее была информация об интересе к Траоре со стороны Фламенго, но бразильский клуб не решился на трансфер, учитывая проблемы игрока с травмами.
Нынешней зимой Шахтер продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.
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