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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:12
1227
1

У Шахтера было предложение по форварду. Известны подробности

Лассина Траоре остался в команде

04 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:12
1227
1
У Шахтера было предложение по форварду. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

В последние два дня трансферного окна Шахтер получил предложение о переходе форварда Лассины Траоре, которого хотел взять в аренду до конца сезона с опцией выкупа Андерлехт.

Однако Шахтер отказался от этого варианта, так как еще не был уверен, что точно закроет сделку о подписании молодого бразильского нападающего Кауа Элиаса.

Ранее была информация об интересе к Траоре со стороны Фламенго, но бразильский клуб не решился на трансфер, учитывая проблемы игрока с травмами.

Нынешней зимой Шахтер продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.

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Кауа Элиас Лассина Траоре трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Андерлехт
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
его Пушич не ставит в основу даже после продажи Сикана и Келси. И даже без них играет не Эгинарду так Педриньо но не Траоре 
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