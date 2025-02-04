У Шахтера было предложение по форварду. Известны подробности

В последние два дня трансферного окна Шахтер получил предложение о переходе форварда Лассины Траоре, которого хотел взять в аренду до конца сезона с опцией выкупа Андерлехт.

Однако Шахтер отказался от этого варианта, так как еще не был уверен, что точно закроет сделку о подписании молодого бразильского нападающего Кауа Элиаса.

Ранее была информация об интересе к Траоре со стороны Фламенго, но бразильский клуб не решился на трансфер, учитывая проблемы игрока с травмами.

Нынешней зимой Шахтер продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.