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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
15.02.2025 19:30 – FT 1 : 2
Эвертон
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Англия
15 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:46
384
4

Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ

Виталий отыграл весь матч

15 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:46
384
4
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче чемпионата Англии на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1 и продлил серию без поражений в АПЛ до пяти встреч (четыре победы).

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда, которая в прошлом матче остановила Ливерпуль, набрала 30 очков и стала 13-й, оторвавшись за этот отрезок от зоны вылета уже на 13 пунктов.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон 1:2
Голы: Матета, 47 – Бето, 42, Алькарас, 80

Турнирная таблица

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Эвертон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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DaVinci
В кожної команди є "свій" тренер. Евертон повернув свого
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+1
Pavel_i_CO
Яка зона вильоту? В таблицю давно дивились?
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0
Victor673256ua
Евертону зміна тренера пішла на користь. Команда понеслась. Позаду вже і Манчестер Юнайтед і Тоттенгем
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0
Harun Bakircioğlu
Вернули МЮ на родное 14 место. Вест Хэм уволивший Мойеса тоже сзади.
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0
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