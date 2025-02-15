15.02.2025 19:30 – FT 1 : 2
Англия15 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:46
384
4
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Виталий отыграл весь матч
15 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:46
384
4
Эвертон в матче чемпионата Англии на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1 и продлил серию без поражений в АПЛ до пяти встреч (четыре победы).
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда, которая в прошлом матче остановила Ливерпуль, набрала 30 очков и стала 13-й, оторвавшись за этот отрезок от зоны вылета уже на 13 пунктов.
Чемпионат Англии. 25-й тур
Кристал Пэлас – Эвертон 1:2
Голы: Матета, 47 – Бето, 42, Алькарас, 80
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2025, 15:45 14
Харьковчанам не удалось заполучить Назарину
Футбол | 15 февраля 2025, 20:33 0
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги
Теннис | 15.02.2025, 12:12
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Футбол | 14.02.2025, 22:51
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
В кожної команди є "свій" тренер. Евертон повернув свого
Яка зона вильоту? В таблицю давно дивились?
Евертону зміна тренера пішла на користь. Команда понеслась. Позаду вже і Манчестер Юнайтед і Тоттенгем
Вернули МЮ на родное 14 место. Вест Хэм уволивший Мойеса тоже сзади.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2025, 11:11
14.02.2025, 13:38 15
14.02.2025, 08:10
15.02.2025, 06:36 69
13.02.2025, 21:20 8
13.02.2025, 20:28 4
15.02.2025, 06:51 3
14.02.2025, 03:01