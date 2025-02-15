Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ

Эвертон в матче чемпионата Англии на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1 и продлил серию без поражений в АПЛ до пяти встреч (четыре победы).

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда, которая в прошлом матче остановила Ливерпуль, набрала 30 очков и стала 13-й, оторвавшись за этот отрезок от зоны вылета уже на 13 пунктов.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон 1:2

Голы: Матета, 47 – Бето, 42, Алькарас, 80

Турнирная таблица