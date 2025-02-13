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Англия
13 февраля 2025, 21:03 |
111
0

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 19:30 по Киеву

13 февраля 2025, 21:03 |
111
0
Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Кристал Пэлас

Из последних четырех матчей АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл три. Причем все с одинаковым счетом 2:0. Также было домашнее поражение от «Брентфорда» (2:1). В целом «Кристал Пэлас» забивает не очень много – 28 мячей в 24 матчах. Команда набрала 30 очков и занимает 12 место с солидным отрывом от зоны вылета. На своем поле «Кристал Пэлас» победил лишь в одном матче АПЛ из последних пяти. В домашних матчах команда забивает в среднем меньше одного гола.

Эвертон

«Эвертон» выдал серию из трех побед подряд. А 12 февраля в перенесенном матче отобрал очки у лидера, сыграв с «Ливерпулем» вничью 2:2. Спасительный гол Тарковски забил на 8-й компенсированной минуте. «Эвертон» занимает 15 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков. На выезде «Эвертон» забил 7 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ.

Личные встречи

В матче первого круга «Эвертон» одержал победу со счетом 2:1. «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон» в восьми матчах подряд.

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

«Кристал Пэлас» забивает и пропускает в шести домашних матчах АПЛ подряд. «Эвертон» в текущем чемпионате выиграл только два выездных матча из 11.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Геи, Муньос, Хьюз, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.
  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О`Браен, Гуйе, Гарнер, Гаррисон, Алькарас, Линдстрем, Бету.

Прогноз

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не радуют результативностью. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент 1,66).

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
15 февраля 2025 -
19:30
Эвертон
Тотал меньше 2,5 1,66 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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