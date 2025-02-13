В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Кристал Пэлас

Из последних четырех матчей АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл три. Причем все с одинаковым счетом 2:0. Также было домашнее поражение от «Брентфорда» (2:1). В целом «Кристал Пэлас» забивает не очень много – 28 мячей в 24 матчах. Команда набрала 30 очков и занимает 12 место с солидным отрывом от зоны вылета. На своем поле «Кристал Пэлас» победил лишь в одном матче АПЛ из последних пяти. В домашних матчах команда забивает в среднем меньше одного гола.

Эвертон

«Эвертон» выдал серию из трех побед подряд. А 12 февраля в перенесенном матче отобрал очки у лидера, сыграв с «Ливерпулем» вничью 2:2. Спасительный гол Тарковски забил на 8-й компенсированной минуте. «Эвертон» занимает 15 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков. На выезде «Эвертон» забил 7 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ.

Личные встречи

В матче первого круга «Эвертон» одержал победу со счетом 2:1. «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон» в восьми матчах подряд.

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

«Кристал Пэлас» забивает и пропускает в шести домашних матчах АПЛ подряд. «Эвертон» в текущем чемпионате выиграл только два выездных матча из 11.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Геи, Муньос, Хьюз, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О`Браен, Гуйе, Гарнер, Гаррисон, Алькарас, Линдстрем, Бету.

Прогноз

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не радуют результативностью. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент 1,66).