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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.02.2025 15:00 - : -
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 18:57 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:06
178
0

Динамо – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

15 февраля 2025, 18:57 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:06
178
0
Динамо – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит последний контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Петрокуб» Хынчешты из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 16 февраля в 15:00. Это второй спарринг динамовцев за день после утреннего поединка против РФШ.

В конце января киевская команда выиграла заключительный матч основного раунда против РФШ (1:0), но выбыла из турнира.

Динамо – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер с трансляция будет добавлен перед началом игры

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Петрокуб Хынчешты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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