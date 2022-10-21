Чемпионат мира21 октября 2022, 10:24 | Обновлено 21 октября 2022, 10:35
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Чеферин дал оценку решению Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
Глава УЕФА – о стремлении украинской стороны
21 октября 2022, 10:24 | Обновлено 21 октября 2022, 10:35
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Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин прокомментировал совместную заявку Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько игр и где будет сыграно, но их включение интересно», – заявил Чеферин.
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