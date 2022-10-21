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Чемпионат мира
21 октября 2022, 10:24 | Обновлено 21 октября 2022, 10:35
565
0

Чеферин дал оценку решению Украины претендовать на проведение ЧМ-2030

Глава УЕФА – о стремлении украинской стороны

21 октября 2022, 10:24 | Обновлено 21 октября 2022, 10:35
565
0
Чеферин дал оценку решению Украины претендовать на проведение ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин прокомментировал совместную заявку Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, сколько игр и где будет сыграно, но их включение интересно», – заявил Чеферин.

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ЧМ-2030 по футболу УЕФА Александер Чеферин
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Источник A Bola
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