Испания17 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:50
177
0
Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо
17 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании
17 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:50
177
0
17 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» будет принимать «Алавес» на Естадио Олимпико.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч.
Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaRayo pic.twitter.com/3He0ac3NCV— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 17, 2025
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/3q7dGCclQb— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 17, 2025
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