Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо

17 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» будет принимать «Алавес» на Естадио Олимпико.

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Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч.

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