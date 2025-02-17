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Испания
17 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:50
177
0

Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо

17 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании

17 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:50
177
0
Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля в 22:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» будет принимать «Алавес» на Естадио Олимпико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч.

Ямал и Левандовски будут разрывать. Стартовый состав Барселоны против Райо

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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