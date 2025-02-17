Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне
Испанец хочет, чтобы Кевина заменил Дани Ольмо
Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт.
Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола уже определил, кто должен заменить бельгийца. Гвардиола является большим поклонником таланта Ольмо, и еще следил за ним во времена его выступлений в Бундеслиге. «Горожане» хотят приобрести Ольмо уже следующим летом и гарантируют ему место в стартовом составе, чего испанец в «Барселоне» не получает.
В этом сезоне Ольмо провел в Ла Лиге 13 матчей и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудиты готовы платить Винисиусу 200 миллионов евро за сезон
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии