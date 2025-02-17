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  4. Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне
Англия
17 февраля 2025, 22:22 |
2296
1

Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне

Испанец хочет, чтобы Кевина заменил Дани Ольмо

17 февраля 2025, 22:22 |
2296
1
Гвардиола нашел замену легендарному Де Брюйне
Getty Images/Global Images Украина. Жузеп Гвардиола и Кевин де Брюйне

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт.

Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола уже определил, кто должен заменить бельгийца. Гвардиола является большим поклонником таланта Ольмо, и еще следил за ним во времена его выступлений в Бундеслиге. «Горожане» хотят приобрести Ольмо уже следующим летом и гарантируют ему место в стартовом составе, чего испанец в «Барселоне» не получает.

В этом сезоне Ольмо провел в Ла Лиге 13 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.

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Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Дани Ольмо Манчестер Сити Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Gargantua81
Ольмо сильно переоцененный футболист. сравнивать с КДБ во времена расцвета даже смешно 
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