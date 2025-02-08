Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Кевин де Брюйне решил покинуть «горожан»
Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт.
Бельгиец получил предложение о продолжении карьеры из MLS, он перейдет в амбициозный клуб «Сан-Диего», который является новосозданным и начнет выступление со следующего сезона. Де Брюйне уже заключил контракт с «Сан-Диего».
Отмечается, что переход бельгийца рассматривал «Атлетико» Мадрид, но в итоге отказался от этой идеи из-за истории травм у Кевина.
Де Брюйне провел в этом сезоне 24 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.
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