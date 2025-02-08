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  4. Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Англия
08 февраля 2025, 00:58 |
582
0

Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб

Кевин де Брюйне решил покинуть «горожан»

08 февраля 2025, 00:58 |
582
0
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт.

Бельгиец получил предложение о продолжении карьеры из MLS, он перейдет в амбициозный клуб «Сан-Диего», который является новосозданным и начнет выступление со следующего сезона. Де Брюйне уже заключил контракт с «Сан-Диего».

Отмечается, что переход бельгийца рассматривал «Атлетико» Мадрид, но в итоге отказался от этой идеи из-за истории травм у Кевина.

Де Брюйне провел в этом сезоне 24 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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трансферы Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ The Athletic Сан-Диего (MLS)
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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