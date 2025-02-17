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  4. Эль Пистолеро возглавляет список. Лучшие игроки матча в АПЛ с 2009 года
Англия
17 февраля 2025, 22:06 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:13
115
0

Эль Пистолеро возглавляет список. Лучшие игроки матча в АПЛ с 2009 года

У Суареса лучший процент наград игрока матча за игру

17 февраля 2025, 22:06 | Обновлено 17 февраля 2025, 22:13
115
0
Эль Пистолеро возглавляет список. Лучшие игроки матча в АПЛ с 2009 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В последние годы в АПЛ было много игроков, которые решали судьбу матчей и неоднократно становились лучшими игроками поединка. Кто имеет самый высокий процент наград игрока матча от общего количества сыгранных поединков?

На третьем месте расположился прошлый игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у которого процент наград игрока матча за игру составляет 21.3% (68 на 320). Он также имеет наибольшее количество наград и сыгранных матчей среди игроков из списка.

Вторую позицию занимает экс-игрок «Челси» Эден Азар с показателем 25,3% (62 на 245).

Лидером в списке игроков с самым высоким процентом наград игрока матча за игру является легенда «Ливерпуля» Луис Суарес – 26.4% (29 на 110).

Из активных игроков Премьер-лиги Кевин де Брюйне (20.2%), Эрлинг Холанд (20%) и Мохамед Салах (17.4%) имеют возможность подняться в списке.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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