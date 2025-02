За пределами элиты. Тоттенхэм и Ман Юнайтед проваливают сезон

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» – единственные команды «большой шестерки», которые не вошли в топ-6 в этом сезоне АПЛ.

16 февраля состоялся матч 25-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джеймс Мэддисон.

«Тоттенхэм» располагается в середине турнирной таблицы (12-е место), а «Манчестер Юнайтед» – в нижней части (15-е место).

У других команд «большой шестерки» АПЛ дела обстоят несколько лучше: «Ливерпуль» – 1-е место, «Арсенал» – 2-е место, «Манчестер Сити» – 4-е место, «Челси» – 6-е место.

