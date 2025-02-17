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Англия
17 февраля 2025, 21:27 |
144
0

За пределами элиты. Тоттенхэм и Ман Юнайтед проваливают сезон

«Шпоры» и «красные дьяволы» – за пределами топ-6 АПЛ

17 февраля 2025, 21:27 |
144
0
За пределами элиты. Тоттенхэм и Ман Юнайтед проваливают сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» – единственные команды «большой шестерки», которые не вошли в топ-6 в этом сезоне АПЛ.

16 февраля состоялся матч 25-го тура английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джеймс Мэддисон.

«Тоттенхэм» располагается в середине турнирной таблицы (12-е место), а «Манчестер Юнайтед» – в нижней части (15-е место).

У других команд «большой шестерки» АПЛ дела обстоят несколько лучше: «Ливерпуль» – 1-е место, «Арсенал» – 2-е место, «Манчестер Сити» – 4-е место, «Челси» – 6-е место.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Челси Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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