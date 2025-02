Известна клаусула звездного центрбека Борнмута. Его хотят топовые клубы

19-летний звездный испанский центрбек Дин Хейсен может летом покинуть английский футбольный клуб «Борнмут».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что в контракте Хейсена с «Борнмутом» прописана клаусула в размере 50 миллионов евро, которую можно будет активировать следующим летом.

Хейсен в этом сезоне стал одним из главных открытий АПЛ. Испанец провел за «Борнмут» 22 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Хейсена и его одноклубника Илью Забарного может купить лондонский «Челси».

🚨⭐️ EXCL: Dean Huijsen’s contract at Bournemouth includes £50m release clause.



The clause is 100% confirmed as revealed in January. It will be valid from summer 2025.



19 year old defender attracting top clubs interest after excellent performances at Bournemouth this season. pic.twitter.com/mDtzTGfUg9