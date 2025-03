«Эра Тухеля может стать чем-то особенным». Реакция фанов на победу Англии

В понедельник, 24 марта, сборная Англии провела второй матч в отборе на ЧМ-2026. Подопечные Томаса Тухеля в Лондоне принимали сборную Латвии и одержали победу со счетом 3:0.

Сборная Англии владела существенным преимуществом, но счет открыла только на 38-й минуте. Рис Джеймс забил супергол со штрафного. Во втором тайме забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

Болельщики бурно отреагировали на шедевр Джеймса

Damson Saints: Англия полна талантов.

Luke Bedford: Приличный штрафной удар, но вратарь находился по другому почтовому индексу.

STAR*LORD: Рис Джеймс снова сияет. Прекрасное завершение.

SEGA Hoarder: Рад за Джеймса, ему ужасно не повезло с травмами, но он великий талант. Надеемся, что союз Тухеля с Англией может возродить судьбу Джеймса.

Похожую реакцию вызвал и гол Гарри Кейна.

Ismael Mansoor: Всегда он... он всегда знает, куда бить. Он всегда так поступает.

Andrew Maddren: Лучший бомбардир Англии за всю историю, таким игроком является Гарри Кейн.

JM: Еще одна игра, еще один гол Кейна! Нам просто нужно больше этого в больших играх!

OtterFlyer: Так начать отборочные матчи чемпионата мира! Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе были в ударе! А еще был Тухель!

Bonnie Hart: Начинаем мощно! Эпоха Тухеля может стать чем-то особенным.

Three goals and three points for the #ThreeLions 👏



A solid start to our @FIFAWorldCup qualifying campaign under Thomas Tuchel. pic.twitter.com/YqgoHlNzFr