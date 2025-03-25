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Лига наций
25 марта 2025, 10:37 |
402
2

«Правильная тактика». Бывший украинский форвард стал на защиту Реброва

Сергей Чуйченко поделился мнением о противостоянии с Бельгией

25 марта 2025, 10:37 |
402
2
«Правильная тактика». Бывший украинский форвард стал на защиту Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший украинский футболист Сергей Чуйченко прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций – 23 марта подопечные Сергея Реброва потерпели разгромное поражение от Бельгии (0:3).

«Я все же считаю, что тактика, избранная на второй матч тренерским штабом, была правильной. Превосходство в два гола давало возможность чувствовать себя увереннее, однако получилось так, что пришлось вспомнить известную фразу: «Команда играет так, как позволяет ей соперник».

В Генке был как раз тот случай, когда соперник не разрешал играть. Впрочем, удивляться нечего: сборная Бельгии – команда, всегда считающаяся ведущей, одной из лучших в европейском футболе.

Всем футбольным людям было ясно, что после 3:1 в Мурсии стоило на выезде играть от обороны. Наши так и играли, ведь напор бельгийцев был мощным и непрерывным. Они во владении мячом значительно превзошли украинскую сборную, и вообще считались фаворитом матча.

К сожалению, подопечным Реброва не удалось провести продуктивную контратаку и отличиться хотя бы одним голом. Почти все игровое время наши футболисты преимущественно оборонялись. За всю игру было всего три момента, чтобы осуществить выход из обороны в атаку. Однако не получилось», – подытожил Чуйченко.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Сергей Чуйченко Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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Владислав Рейский
Самое смешное шо если б пролезли чудом проиграв то хвалили бы все равно их за эту тактику
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0
Istm
Щоб ото Сірожа робив без "експертів", чемпіонів Туркменістану.
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