«Правильная тактика». Бывший украинский форвард стал на защиту Реброва

Бывший украинский футболист Сергей Чуйченко прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций – 23 марта подопечные Сергея Реброва потерпели разгромное поражение от Бельгии (0:3).

«Я все же считаю, что тактика, избранная на второй матч тренерским штабом, была правильной. Превосходство в два гола давало возможность чувствовать себя увереннее, однако получилось так, что пришлось вспомнить известную фразу: «Команда играет так, как позволяет ей соперник».

В Генке был как раз тот случай, когда соперник не разрешал играть. Впрочем, удивляться нечего: сборная Бельгии – команда, всегда считающаяся ведущей, одной из лучших в европейском футболе.

Всем футбольным людям было ясно, что после 3:1 в Мурсии стоило на выезде играть от обороны. Наши так и играли, ведь напор бельгийцев был мощным и непрерывным. Они во владении мячом значительно превзошли украинскую сборную, и вообще считались фаворитом матча.

К сожалению, подопечным Реброва не удалось провести продуктивную контратаку и отличиться хотя бы одним голом. Почти все игровое время наши футболисты преимущественно оборонялись. За всю игру было всего три момента, чтобы осуществить выход из обороны в атаку. Однако не получилось», – подытожил Чуйченко.