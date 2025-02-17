Андрей Шевченко встретился с президентом Литовской федерации футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с Эдгарасом Станкявичусом, который возглавляет Литовскую федерацию футбола.

Шевченко поблагодарил своего коллегу за поддержку Украины. В мае 2024 года женская сборная Литвы официально отменила матчи против белорусской сборной, которые должны были состояться на отборочном турнире Евро-2025 31 мая и 4 июня.

УЕФА наложил на литовцев санкции: в обеих встречах балтийская сборная потерпела технические поражения со счетом 0:3, а ее федерация должна заплатить штраф в размере 5 тысяч евро. Ранее Эдгарас Станкявичус отметил, что позиция Литовской федерации футбола важнее санкций и денежных штрафов.

ФОТО. Встреча Андрея Шевченко и Эдгараса Станкявичуса