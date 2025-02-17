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Сборная УКРАИНЫ
17 февраля 2025, 15:13 | Обновлено 17 февраля 2025, 15:30
328
2

Андрей Шевченко встретился с президентом Литовской федерации футбола

Украинский функционер поблагодарил Эдгараса Станкявичуса за поддержку

17 февраля 2025, 15:13 | Обновлено 17 февраля 2025, 15:30
328
2
Андрей Шевченко встретился с президентом Литовской федерации футбола
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с Эдгарасом Станкявичусом, который возглавляет Литовскую федерацию футбола.

Шевченко поблагодарил своего коллегу за поддержку Украины. В мае 2024 года женская сборная Литвы официально отменила матчи против белорусской сборной, которые должны были состояться на отборочном турнире Евро-2025 31 мая и 4 июня.

УЕФА наложил на литовцев санкции: в обеих встречах балтийская сборная потерпела технические поражения со счетом 0:3, а ее федерация должна заплатить штраф в размере 5 тысяч евро. Ранее Эдгарас Станкявичус отметил, что позиция Литовской федерации футбола важнее санкций и денежных штрафов.

ФОТО. Встреча Андрея Шевченко и Эдгараса Станкявичуса

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Volodymyr_Klapchuk
І який ефект від тієї зустрічі ?
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