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Чемпионат мира
24 мая 2024, 12:25 | Обновлено 24 мая 2024, 12:36
265
0

Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030

Президент УАФ считает, что надежда умирает последней

24 мая 2024, 12:25 | Обновлено 24 мая 2024, 12:36
265
0
Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030 года:

«Надежда умирает последней. Сейчас нас нет в заявке. Мы все понимаем, почему. И пока никаких разговоров о возвращении Украины в заявку не было. Со мной никто не общался по этому поводу».

Напомним, ЧМ-2030 состоится в Марокко, Португалии и Испании, хотя изначально вместо африканской страны в списке была Украина.

Также в честь столетия турнира свои первые матчи сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая проведут дома, ведь именно Южная Америка была первой хозяйкой чемпионата. Все 6 стран получат автоматический пропуск на турнир.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола чемпионат мира по футболу инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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