Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, есть ли у Украины шансы провести чемпионат мира 2030 года:

«Надежда умирает последней. Сейчас нас нет в заявке. Мы все понимаем, почему. И пока никаких разговоров о возвращении Украины в заявку не было. Со мной никто не общался по этому поводу».

Напомним, ЧМ-2030 состоится в Марокко, Португалии и Испании, хотя изначально вместо африканской страны в списке была Украина.

Также в честь столетия турнира свои первые матчи сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая проведут дома, ведь именно Южная Америка была первой хозяйкой чемпионата. Все 6 стран получат автоматический пропуск на турнир.