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29 марта 2024, 15:40 |
1045
0

Нацелились на рекорд. В Марокко хотят построить самый большой стадион

И благодаря этому получить право провести финал чемпионата мира

29 марта 2024, 15:40 |
1045
0
Нацелились на рекорд. В Марокко хотят построить самый большой стадион
Getty Images/Global Images Ukraine

В Марокко представили проект стадиона, который планируют построить в Касабланке к ЧМ-2030, который страна будет принимать совместно с Испанией и Португалией.

По информации The Sun, арену назовут «Гранд Стад де Касабланка» и она будет вмещать 115 тысяч зрителей, что сделает стадион крупнейшим в мире. Подготовительные работы уже начались на участке площадью 100 гектаров в 24 милях к северу от Касабланки в городе Эль-Мансурия недалеко от аэропорта Бенслиман. К проекту присоединилась британская компания Populous, разрабатывавшая проект стадиона «Тоттенхэма», его бюджет составляет 5 миллиардов марокканских дирхамов (393 миллиона фунтов стерлингов).

С постройкой арены в Марокко надеются получить право на проведение финала Мундиаля-2030. Правда, в Испании не сомневаются, що решающий поединок примет Мадрид или Барселона.

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ЧМ-2030 по футболу Марокко строительство стадиона
Источник The Sun
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