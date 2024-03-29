Нацелились на рекорд. В Марокко хотят построить самый большой стадион

В Марокко представили проект стадиона, который планируют построить в Касабланке к ЧМ-2030, который страна будет принимать совместно с Испанией и Португалией.

По информации The Sun, арену назовут «Гранд Стад де Касабланка» и она будет вмещать 115 тысяч зрителей, что сделает стадион крупнейшим в мире. Подготовительные работы уже начались на участке площадью 100 гектаров в 24 милях к северу от Касабланки в городе Эль-Мансурия недалеко от аэропорта Бенслиман. К проекту присоединилась британская компания Populous, разрабатывавшая проект стадиона «Тоттенхэма», его бюджет составляет 5 миллиардов марокканских дирхамов (393 миллиона фунтов стерлингов).

С постройкой арены в Марокко надеются получить право на проведение финала Мундиаля-2030. Правда, в Испании не сомневаются, що решающий поединок примет Мадрид или Барселона.