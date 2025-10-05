Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
05.10.2025 16:00 – FT 1 : 1
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 октября 2025, 18:01 | Обновлено 05 октября 2025, 18:05
491
0

Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас

«Ириски» во втором тайме завоевали победу – 2:1

05 октября 2025, 18:01 | Обновлено 05 октября 2025, 18:05
491
0
Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялись матчи седьмого тура Английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Эвертон» на своем поле принимал «Кристал Пэлас», который до этого еще ни разу не проигрывал в этом сезоне.

«Ириски» с украинцем Виталием Миколенком в составе начали матч не слишком уверенно – хозяева пропустили первыми и ушли на перерыв при неблагоприятном счете.

Казалось, что «орлы» увезут свои три очка, но во втором тайме всё изменилось. «Ириски» за 15 минут до конца матча устроили камбэк и вырвали победу со счетом 2:1.

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 5 октября

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 2:1

Голы: Ндиайе, 76 (пен.), Грилиш, 90+3 – Муньос, 37

«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:0

Гол: Бруно, 58, Вольтемаде, 84 (пен.)

«Астон Вилла» – «Бернли» – 2:1

Голы: Мален, 25, 63 – Угочукву, 78

«Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 1:1

Гол: Вербругген, 21 (автогол) – ван Геке, 86

Удаление: Перейра, 20

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон), асcист Стефанос Цимас.
22’
ГОЛ ! Автогол забил Барт Вербрюгген (Брайтон).
22’
Витор Перейра (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
По теме:
Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Один из худших. Известна оценка Миколенко за победу над Кристал Пэлас
Гвардиола назвал стартовый состав Ман Сити. Сыграет ли Ярмолюк у Брентфорда
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Ноттингем Форест Эвертон - Кристал Пэлас Астон Вилла Бернли Брайтон Вулверхэмптон Виталий Миколенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05 октября 2025, 12:53 7
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После еврокубков без ротации никуда

ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04 октября 2025, 17:36 14
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону

Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
Футбол | 05.10.2025, 17:28
Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
Динамо – Металлист 1925 – 1:1. Месяц без побед в УПЛ. Видео голов, обзор
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 3
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем