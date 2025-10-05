Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас
«Ириски» во втором тайме завоевали победу – 2:1
5 октября состоялись матчи седьмого тура Английской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Эвертон» на своем поле принимал «Кристал Пэлас», который до этого еще ни разу не проигрывал в этом сезоне.
«Ириски» с украинцем Виталием Миколенком в составе начали матч не слишком уверенно – хозяева пропустили первыми и ушли на перерыв при неблагоприятном счете.
Казалось, что «орлы» увезут свои три очка, но во втором тайме всё изменилось. «Ириски» за 15 минут до конца матча устроили камбэк и вырвали победу со счетом 2:1.
АПЛ 2025/26. 7-й тур, 5 октября
«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: Ндиайе, 76 (пен.), Грилиш, 90+3 – Муньос, 37
«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» – 2:0
Гол: Бруно, 58, Вольтемаде, 84 (пен.)
«Астон Вилла» – «Бернли» – 2:1
Голы: Мален, 25, 63 – Угочукву, 78
«Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 1:1
Гол: Вербругген, 21 (автогол) – ван Геке, 86
Удаление: Перейра, 20
События матча
