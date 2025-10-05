В воскресенье, 5 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вулверхэмптон

Начало сезона команда, мягко говоря, провалила. За 6 поединков Премьер-лиги «волки» потерпели уже 5-е поражение и 1 раз сыграли вничью, поэтому сейчас коллектив с 1-м баллом на счету занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Тем не менее руководство не выглядит обеспокоенным, ведь недавно продлило контракт с главным тренером коллектива Витором Перейрой еще на 3 года.

В Кубке английской лиги «Вулверхэмптон» выглядит гораздо лучше – клуб уже прошел «Борнмут» и «Эвертон» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Брайтон

За 6 поединков Премьер-лиги статистика у «чаек» довольно равная – 2 победы (что интересно – эти выигрыши были одержаны в играх против «Челси» и «Ман Сити»), 2 поражения и 2 ничьих. С 8 зачетными пунктами на счету коллектив занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, отставая от топ-5 всего на 3 балла.

В Кубке английской лиги «Брайтон» деклассировал «Барнсли» и «Оксфорд», одолев обоих со счетом 6:0, и квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В пяти последних играх между командами очевидного фаворита нет. За этот отрезок 2 победы одержал «Брайтон», в 1 поединке выигрыш удалось завоевать «Вулверхэмптон», а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Брайтон» победил в 3/4 последних выездных играх этого сезона.

«Вулвз» пропустили 13 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Брайтон» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 6 поединков Премьер-лиги этого сезона.

Возможные стартовые составы

Вулверхэмптон: Джонстон – Крейчи, Буэно, Доэрти – Буэну, Гомеш, Андре, Мунетси – Хван, Ариас – Ларсен

Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, ван Геке, Виффер – Аяри, Балеба – Митома, Рюттер, Минте – Велбек

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.85.