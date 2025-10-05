Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом
«Россонери» и «старая синьора» голов не забивали
Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время
Итальянская Серия А. 6-й тур
«Ювентус» - «Милан» - 0:0
На 53 минуте Пулишич не реализовал пенальти (выше ворот)
Предупреждения: Локателли, 49, Гатти, 74 – Фофана, 45, Бартезаги, 59
«Ювентус»: Ди Грегорио – Келли, Ругани (Костич, 86), Гатти – Камбьязо, Маккенни, Локателли, Калюлю – Йылдыз (Влахович, 69), Консейсау (Опенда, 69), Дэвид (Тюрам, 69)
«Милан»: Меньян – Павлович, Габбия, Томори – Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана (Лофтус-Чик, 63), Салемакерс – Пулишич (Нкунку, 74), Хименес (Леау, 63)
Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)
Стадион: «Альянц Стадиум» (Турин, Италия)
Удары (в створ): 12 (3) – 13 (4)
Угловые: 6 – 0
Оффсайды: 0 – 1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве
Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков