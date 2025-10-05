Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом
Чемпионат Италии
Ювентус
05.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 октября 2025, 23:40 | Обновлено 05 октября 2025, 23:47
439
1

Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом

«Россонери» и «старая синьора» голов не забивали

05 октября 2025, 23:40 | Обновлено 05 октября 2025, 23:47
439
1 Comments
Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом
Getty Images

Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время

Итальянская Серия А. 6-й тур

«Ювентус» - «Милан» - 0:0

На 53 минуте Пулишич не реализовал пенальти (выше ворот)

Предупреждения: Локателли, 49, Гатти, 74 – Фофана, 45, Бартезаги, 59

«Ювентус»: Ди Грегорио – Келли, Ругани (Костич, 86), Гатти – Камбьязо, Маккенни, Локателли, Калюлю – Йылдыз (Влахович, 69), Консейсау (Опенда, 69), Дэвид (Тюрам, 69)

«Милан»: Меньян – Павлович, Габбия, Томори – Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана (Лофтус-Чик, 63), Салемакерс – Пулишич (Нкунку, 74), Хименес (Леау, 63)

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)

Стадион: «Альянц Стадиум» (Турин, Италия)

Удары (в створ): 12 (3) – 13 (4)

Угловые: 6 – 0

Оффсайды: 0 – 1

ЮВЕНТУС – МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Конте пожаловался на состав Наполи после победы над Дженоа
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
ВИДЕО. Выше ворот: Пулишич не сумел забить пенальти в матче Ювентус – Милан
чемпионат Италии по футболу Ювентус Милан Ювентус - Милан отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 17
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого

Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 221
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Футбол | 05.10.2025, 23:41
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Футбол | 05.10.2025, 22:17
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Якби Пулішич забив, було б цікавіше. Але і так другий тайм був непоганий
Ответить
+1
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем