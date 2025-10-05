Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
05 октября 2025, 23:44 | Обновлено 05 октября 2025, 23:45
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча шестого тура Серии A 2025/26

Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября прошел матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц-Арене в Турине. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте форвард россонери Кристиан Пулишич не сумел реализовать пенальти.

В таблице чемпионата Италии Ювентус идет пятым с 12 очками, а Милан располагается на третьей позиции с 13 пунктами.

Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября

Ювентус – Милан – 0:0

Видеообзор матча ожидается...

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус Милан Ювентус - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу пенальти Кристиан Пулишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
