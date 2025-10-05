Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча шестого тура Серии A 2025/26
5 октября прошел матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.
Коллективы сыграли на стадионе Альянц-Арене в Турине. Поединок завершился со счетом 0:0.
На 53-й минуте форвард россонери Кристиан Пулишич не сумел реализовать пенальти.
В таблице чемпионата Италии Ювентус идет пятым с 12 очками, а Милан располагается на третьей позиции с 13 пунктами.
Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября
Ювентус – Милан – 0:0
