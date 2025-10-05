5 октября прошел матч шестого тура Серии A 2025/26 между командами Ювентус и Милан.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц-Арене в Турине. Поединок завершился со счетом 0:0.

На 53-й минуте форвард россонери Кристиан Пулишич не сумел реализовать пенальти.

В таблице чемпионата Италии Ювентус идет пятым с 12 очками, а Милан располагается на третьей позиции с 13 пунктами.

Серия A 2025/26. 6-й тур, 5 октября

Ювентус – Милан – 0:0

