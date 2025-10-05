Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Ювентус
05.10.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
05 октября 2025, 13:38 | Обновлено 05 октября 2025, 13:40
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября, в центральной битве шестого тура Серии А сойдутся Ювентус и Милан. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Старт сезона для туринцев неплохой, команда четвертая в чемпионате, отставая от трио лидеров всего на очко. Ювентус пока идет без поражений, имея в активе 3 победы и две ничьи. В последнем туре «клуб старой синьоры» расписал мировую дома с Аталантой – 1:1. На этой неделе клуб играл в Лиге чемпионов, где в зарубе сыграл 2:2 на выезде против Вильярреала, упустив победу на последней минуте основного времени.

Если брать в целом, Юве находится на серии из четырех ничьих, из которых две в Лиге чемпионов. Хоть команда и выглядит неплохо в атаке, пропускают непривычно много, целых 11 мячей в крайних пяти противостояниях. Игра туринцев в текущем сезоне выглядит иначе, интереснее для нейтральных болельщиков, но непонятно, что из этого получится.

Милан

В этом сезоне Милан играет только на внутренней арене, так как в еврокубки не удалось физически пробиться. «Красно-черные» смогли одержать 4 победы подряд в чемпионате, после сенсационного поражения от Кремонезе дома в первом туре.

Невероятно сложным и напряженным получился матч последнего тура против Наполи, против которого вели 2:0, по итогам первого тайма. На 57-й минуте миланцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота, который реализовал Де Брюйне. Больше получаса команда защищала результат, и сумела устоять – 2:1. Сейчас миланцы делят лидерство с Наполи и Ромой. Тяжело сказать, способна ли команда под руководством Аллегри бороться за скудетто, но выглядят они хорошо.

Личные встречи

В прошлом сезоне соперники пересекались трижды, в чемпионате Ювентус выиграл дома 2:0, а в гостях сыграл 0:0, а в полуфинале Суперкубка Италии, победу праздновали миланцы – 2:1.

Прогноз

Афиша матча говорит сама за себя, такую битву точно нельзя пропустить. Интрига будет с первых минут, так как фаворита не выделяют.

Предлагаю сделать ставку на тотал больше 2.5 за 2,08.

Хоть команды и редко радуют результативностью в очных противостояниях, на этот раз я верю в зрелищный футбол. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 2.5 за 2,08.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
5 октября 2025 -
21:45
Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
