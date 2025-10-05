В воскресенье, 6 октября, состоится поединок 6-го тура Итальянской Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Миланом». Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стадиум», игра начнется в 21:45.

Последние поединки стали настоящим испытанием для команды Игора Тудора. В трех из четырех крайних игр, «старой синьоре» приходилось героически спасать положение, когда «Ювентус» проигрывал по ходу встречи. Однако в Серии А «Ювентус» вместе с «Аталантой» единственные клубы, кто ни разу еще не проигрывал в стартовых пяти-шести турах. Поэтому несмотря на то, что «зебры» занимают пятую строчку, все может решиться в их пользу в случае виктории над «Миланом», и неудач конкурентов.

Для «Милана» ситуация складывается чуть ли не идеально: несмотря на проигрыш «Кремонезе», «россонери» выиграли четыре подряд встречи, и вместе с тремя командами («Наполи», «Ромой» и «Интером») сейчас ведут настоящую баталию за чемпионский трон Серии А. Поэтому на очереди матч против «Ювентуса», который будет принципиальный для Массимилиано Алегри, ранее возглавлявшего «старую синьору».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.