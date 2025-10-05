Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Чемпионат Франции
Лилль
05.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
ПСЖ
Франция
05 октября 2025, 23:41 | Обновлено 06 октября 2025, 00:32
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров

Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 5 октября состоялся заключительный матч 7-го тура французской Лиги 1.

Игра на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д’Аск между командами Лилль и ПСЖ завершилась вничью (1:1).

На 66-й минуте ПСЖ вышел вперед после точного удара Нуну Мендеша.

На 68-й минуте украинский защитник Илья Забарный вышел на замену, заменив Лукаса Эрнандеса.

Равновесие было восстановлено на 86-й минуте. 18-летний хавбек Лилля Этан Мбаппе, младший брат Килиана, забил гол всего через 4 минуты после выхода на поле (1:1).

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров, далее идут Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

Лига 1. 7-й тур, 5 октября 2025

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Этан Мбаппе, 85 – Нуну Мендеш, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин

ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Этан Мбаппе (Лилль), асcист Хамза Игаман.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Лилль - ПСЖ Нуну Мендеш видео голов и обзор Этан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
