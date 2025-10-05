Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров
Вечером 5 октября состоялся заключительный матч 7-го тура французской Лиги 1.
Игра на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д’Аск между командами Лилль и ПСЖ завершилась вничью (1:1).
На 66-й минуте ПСЖ вышел вперед после точного удара Нуну Мендеша.
На 68-й минуте украинский защитник Илья Забарный вышел на замену, заменив Лукаса Эрнандеса.
Равновесие было восстановлено на 86-й минуте. 18-летний хавбек Лилля Этан Мбаппе, младший брат Килиана, забил гол всего через 4 минуты после выхода на поле (1:1).
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров, далее идут Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).
Лига 1. 7-й тур, 5 октября 2025
Лилль – ПСЖ – 1:1
Голы: Этан Мбаппе, 85 – Нуну Мендеш, 66
Видео голов и обзор матча
ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин
ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин
События матча
