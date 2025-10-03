Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лилль
05.10.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Франция
03 октября 2025, 21:35 | Обновлено 03 октября 2025, 21:37
Лилль – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 5 октября в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль – ПСЖ

В воскресенье, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «ПСЖ».

Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Лилль – ПСЖ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ 1

Лилль ПСЖ Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
