Лилль – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 5 октября в 21:45
В воскресенье, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «ПСЖ».
Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Гасперині, вже старий, без нових ідей. Пора йому на пенсію або в свою Аталанту.
