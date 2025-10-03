В воскресенье, 5 октября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «ПСЖ».

Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Лилль – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ 1